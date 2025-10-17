venerdì 17 Ottobre 2025
12.5 C
Torino
Torino Economia

Salvini: Rivedere la transizione energetica, spazio ai biocarburanti

torino
torino

Nel panorama trasformativo del 2025, perseverare in una transizione energetica esclusivamente orientata all’elettrico rischia di configurarsi come una strategia miope, con implicazioni economiche e sociali di portata significativa.
È imperativo, pertanto, intraprendere un percorso di ripensamento collettivo, sollecitando una collaborazione attiva per una revisione delle attuali direttive.

Questo è il fulcro del messaggio lanciato dal Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante l’assemblea dell’Unione Industriali di Torino.
L’ostinazione di un modello basato unicamente sulla motorizzazione elettrica ignora le complessità del tessuto industriale italiano, e in particolare piemontese.

Le evidenze di una performance insufficiente del Green Deal, con effetti negativi sull’economia nazionale e regionale, sono inequivocabili.
Lungi dall’essere un motore di progresso, l’attuale approccio rischia di amplificare divari e compromettere la competitività.

Un elemento cruciale di questa discussione è il riconoscimento dei biocarburanti come alternativa sostenibile e tecnologicamente neutra.

La resistenza della Commissione Europea nel validare questa possibilità appare anacronistica e limitante.
La neutralità tecnologica non può essere definita in termini rigidi e predefiniti, ma deve tenere conto della diversità delle risorse disponibili e delle specifiche esigenze dei diversi territori.

I biocarburanti, se prodotti in modo responsabile e sostenibile, rappresentano una risorsa preziosa per ridurre le emissioni di gas serra, promuovere l’innovazione e creare nuove opportunità di lavoro, soprattutto nelle aree rurali.

La transizione energetica non può essere imposta dall’alto, con imposizioni rigide e miopi.
Richiede un approccio olistico, basato sulla ricerca, lo sviluppo di tecnologie innovative e la condivisione di conoscenze.
Bisogna incentivare la diversificazione delle fonti energetiche, promuovere la ricerca di soluzioni innovative e sostenibili e garantire un giusto equilibrio tra le esigenze economiche, ambientali e sociali.

L’obiettivo non è negare il ruolo dell’elettrico, ma integrarlo in un sistema energetico più ampio e flessibile, capace di rispondere alle sfide del futuro.
Un futuro in cui la mobilità sostenibile non sia solo un imperativo ambientale, ma anche un motore di crescita economica e di sviluppo sociale.
Un futuro che richieda una visione più ampia, una maggiore flessibilità e una collaborazione più intensa tra tutti gli attori coinvolti.

La sfida è complessa, ma non insormontabile, a patto di abbandonare le rigidità ideologiche e abbracciare un approccio pragmatico e orientato al bene comune.

