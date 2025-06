Sciopero GTT: 24 ore di proteste, garantite le fasce orarie cruciali.

Il consorzio GTT, in data odierna, ha reso noto un imminente stato di agitazione del personale, concretizzatosi in uno sciopero nazionale indetto da USB, con durata pari a 24 ore a partire dal 20 giugno. L’astensione dal lavoro, pur configurandosi come un atto di protesta sindacale, si svolgerà nel pieno rispetto delle normative vigenti e delle fasce di garanzia previste, volte a minimizzare l’impatto sulla mobilità cittadina e regionale.Il servizio di trasporto pubblico urbano e suburbano, che comprende autobus, tram e metropolitana, garantirà la continuità operativa in fasce orarie cruciali per pendolari e utenti: dalle ore 6:00 alle 09:00, coprendo il picco del mattino, e dalle ore 12:00 alle ore 15:00, assicurando un collegamento essenziale durante l’ora di pranzo e il primo pomeriggio. Questa programmazione mirata a preservare un nucleo di servizi essenziali, riconoscendo l’importanza del trasporto pubblico per la vita quotidiana dei cittadini.Per quanto concerne le tratte extraurbane e il servizio di autobus gestito in collaborazione con le cooperative, la linea 3971 (Ciriè-Ceres), si conferma l’operatività sin dall’inizio del servizio fino alle ore 08:00 e nuovamente dalle ore 14:30 alle ore 17:30, permettendo agli utenti di raggiungere destinazioni al di fuori del perimetro urbano e di mantenere collegamenti con centri minori.L’iniziativa sindacale, come spesso accade, si colloca all’interno di un più ampio quadro di rivendicazioni relative a condizioni di lavoro, livelli salariali e miglioramenti nell’organizzazione del servizio. La mobilitazione di USB, in particolare, riflette potenzialmente disaccordi specifici non immediatamente comunicati, sollevando interrogativi sulle problematiche sottostanti che hanno portato all’agitazione.GTT, pur assicurando il servizio essenziale, invita la cittadinanza a pianificare attentamente spostamenti e percorsi alternativi, tenendo conto delle possibili ripercussioni sulla regolarità del servizio. Ulteriori aggiornamenti e informazioni dettagliate saranno disponibili sui canali ufficiali del Consorzio (sito web, app, social media) e presso le biglietterie, al fine di garantire la massima trasparenza e informazione agli utenti. La puntualità e l’accuratezza delle comunicazioni sono cruciali in situazioni di emergenza mobilistica come questa.