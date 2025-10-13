Sport e Fan: Rivoluzione Digitale per Club e Leghe

L’evoluzione del panorama sportivo e dell’intrattenimento richiede un ripensamento radicale del rapporto tra club, leghe, federazioni e il loro pubblico.

Advice, società torinese specializzata in strategie digitali, ha introdotto in Italia una nuova Business Unit volta a rivoluzionare questo modello, delineando una rottura con la logica passiva e dipendente dagli algoritmi dei social media tradizionali.

L’ambizione è chiara: non limitarsi a quantificare i “follower”, entità spesso anonime e distanti, ma trasformarli in “fan” riconosciuti, coinvolti e attivamente partecipi alla vita del club.

Il fulcro di questa trasformazione risiede nell’implementazione di modelli proprietari di “fan conversion”, soluzioni che consentono agli attori dello sport di riconquistare il controllo narrativo e relazionale con la propria tifoseria.

Si tratta di un cambiamento profondo che proietta club e leghe nel ruolo di veri e propri “sport media center”, capaci di orchestrare un ecosistema digitale centrato sul tifoso e sulle sue passioni.

L’Interista, programma di loyalty sviluppato per il FC Internazionale Milano, incarna concretamente questa visione, traducendo l’engagement dei tifosi in una community dinamica, interattiva e caratterizzata da un forte senso di appartenenza.

Non si tratta più solo di consumare contenuti, ma di partecipare attivamente alla costruzione di un’esperienza condivisa.

La strategia di Advice non si limita al mercato italiano.

La società ha avviato un’ambiziosa espansione internazionale, con la Spagna come primo target.

L’obiettivo è esportare il proprio know-how e le tecnologie proprietarie, implementando una filosofia di fidelizzazione basata su principi di marketing comportamentale.

Questo approccio mira a costruire relazioni di fiducia durature, alimentando un dialogo continuo, inclusivo e di valore reciproco tra brand e consumatori.

Si tratta di un cambiamento di paradigma che va oltre la semplice promozione di prodotti o servizi; si concentra sulla creazione di un legame emotivo e di una vera e propria partnership.

L’espansione in Spagna rappresenta un banco di prova fondamentale per validare l’efficacia del modello e per dimostrare la sua scalabilità in contesti culturali ed economici differenti.

Il successo di questa iniziativa internazionale rafforzerebbe ulteriormente la posizione di Advice come leader nell’innovazione delle strategie digitali per il mondo dello sport e dell’intrattenimento.