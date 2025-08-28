Stellantis controcorrente: calo immatricolazioni in Europa, mercato in crescita.

Nel panorama automobilistico europeo, il mese di luglio 2024 ha delineato un quadro complesso, caratterizzato da performance contrastanti tra il gruppo Stellantis e il mercato complessivo.

Analizzando i dati relativi all’Europa occidentale – Unione Europea, EFTA e Regno Unito – si registra una diminuzione delle immatricolazioni del Gruppo Stellantis, attestandosi a 151.391 unità, con una flessione dell’1,1% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Questa contrazione si riflette anche nella quota di mercato, che si assottiglia dal 14,9% al 13,9%, indicando una potenziale perdita di competitività rispetto ad altri attori del settore.

L’andamento cumulativo dei primi sette mesi dell’anno conferma la tendenza al ribasso per Stellantis, con 1.192.746 veicoli immatricolati, un decremento significativo dell’8,1% rispetto al 2024.

Di conseguenza, la quota di mercato scende dal 16,4% al 15,1%, sollevando interrogativi sulle strategie di crescita del Gruppo e sulla sua capacità di intercettare le mutate esigenze dei consumatori.

Tuttavia, l’analisi del mercato europeo nel suo complesso rivela una dinamica opposta.

A luglio, il numero totale di auto vendute nell’Europa occidentale ha raggiunto 1.085.356 unità, registrando un incremento del 5,9% rispetto allo stesso mese del 2024.

Questo dato suggerisce una resilienza del mercato automobilistico europeo, forse sostenuta da incentivi governativi, nuove offerte di finanziamento o cambiamenti nelle preferenze di acquisto.

L’Acea (Associazione delle Case Automobilistiche Europee) conferma questa tendenza, segnalando un volume di immatricolazioni pari a 7.900.877 unità nei primi sette mesi dell’anno, sostanzialmente invariato rispetto all’analogo periodo del 2024.

Questo dato indica una stabilità del mercato nel suo complesso, nonostante le sfide poste dalla transizione verso la mobilità elettrica, dalle incertezze economiche globali e dalla crescente sensibilità ambientale dei consumatori.

La discrepanza tra la performance di Stellantis e quella del mercato europeo nel suo complesso potrebbe essere attribuibile a diversi fattori.

Potrebbero includere una strategia di prodotto non perfettamente allineata alle nuove tendenze, difficoltà nell’adattamento alla transizione verso i veicoli elettrici, problemi di approvvigionamento di componenti chiave o semplicemente un posizionamento di prezzo non ottimale rispetto alla concorrenza.

Ulteriori analisi di mercato e approfondimenti sulle decisioni strategiche del Gruppo saranno cruciali per comprendere appieno le cause di questo andamento e definire azioni correttive volte a recuperare quote di mercato e a garantire una crescita sostenibile nel lungo termine.

L’evoluzione del panorama automobilistico europeo, con la crescente importanza della sostenibilità e della connettività, impone a Stellantis un’azione rapida e mirata per rimanere competitiva e soddisfare le aspettative di un consumatore sempre più esigente e informato.