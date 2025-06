Stellantis: Crescita Ibrida e Leadership Commerciale in Europa

Stellantis consolida la propria posizione di leadership nel panorama automobilistico europeo, evidenziando a maggio una dinamica di crescita significativa, particolarmente marcata nel segmento dei veicoli ibridi e commerciali. I dati rivelano un aumento delle vendite ibride nell’Unione Europea dei 30 (UE30) che porta la quota di mercato al 16%, con un incremento di quasi cinque punti percentuali rispetto all’anno precedente. Questo risultato, un segnale tangibile della flessibilità strategica dell’azienda, riflette un’offerta ampliata nella seconda metà del 2024, in risposta a una domanda di mercato chiara e in evoluzione. Il marchio Peugeot emerge come traino di questa crescita ibrida, beneficiando di un’attenzione crescente da parte dei consumatori.Parallelamente, la famiglia Stellantis Pro One si conferma indiscussa leader nel settore dei veicoli commerciali, raggiungendo una quota di mercato pari al 29,9%, un ulteriore passo avanti rispetto al già solido posizionamento precedente. Questo successo testimonia la capacità dell’azienda di intercettare le esigenze specifiche del settore professionale.Considerando l’andamento dell’intero anno, i marchi Stellantis detengono la leadership in ben otto dei dieci principali mercati europei, un risultato che sottolinea la forza e la rilevanza del gruppo nel contesto continentale. La raccolta ordini, in ulteriore crescita dell’8% rispetto allo stesso mese del 2024, conferma una tendenza positiva e una solida pipeline di immatricolazioni future. Stellantis si posiziona al secondo posto per vendite complessive nell’UE30 e mantiene la leadership nei mercati chiave di Francia, Italia e Portogallo, dimostrando una profonda comprensione delle dinamiche locali.Un aspetto particolarmente significativo è l’ingresso di tre modelli Stellantis tra i dieci veicoli più venduti nell’anno, con la Peugeot 208, la 2008 e la Citroën C3 che conquistano posizioni di rilievo.In Italia, la Fiat Panda prosegue inalterato il suo percorso di successo, mantenendo la leadership nel mercato totale, mentre la Jeep Avenger si conferma il SUV più venduto. Alfa Romeo registra un incremento delle vendite su base annua pari al 31%, un risultato che riflette un rinnovato interesse per il brand e la forte risposta positiva al lancio della nuova Alfa Romeo Junior, regina indiscussa nel segmento dei Premium B-SUV.Secondo Luca Napolitano, responsabile commerciale di Stellantis, questa performance non è casuale ma il risultato di scelte strategiche mirate a rispondere alle esigenze emergenti del mercato. L’azienda ha interpretato con successo i segnali provenienti dai consumatori, ampliando l’offerta ibrida e capitalizzando su una solida piattaforma commerciale. L’incremento della raccolta ordini e il successo di modelli come la nuova Citroën C3 e la Opel Corsa, unitamente alla rinnovata vitalità di Alfa Romeo, completano il quadro positivo. L’imminente lancio della Fiat GrandePanda promette di aggiungere ulteriore slancio alla crescita complessiva, consolidando la posizione di Stellantis come protagonista chiave del mercato automobilistico europeo. Il focus sull’innovazione, l’adattabilità e la capacità di ascoltare attivamente il mercato si rivelano fattori determinanti per il continuo successo del gruppo.