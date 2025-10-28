Stellantis, Nvidia, Uber e Foxconn: partnership per la mobilità autonoma

Stellantis proietta il futuro della mobilità con una partnership strategica triplice, unendo le forze con Nvidia, Uber e Foxconn per accelerare lo sviluppo e l’implementazione di veicoli autonomi di livello 4, destinati a rivoluzionare il panorama dei servizi di robotaxi a livello globale.

L’iniziativa si configura come un tassello fondamentale della strategia di Stellantis nel settore della robotaxi, con l’ambizione di plasmare attivamente la transizione verso un ecosistema di mobilità caratterizzato da sicurezza, efficienza e sostenibilità.

Questa collaborazione, che si aggiunge all’accordo preesistente con Pony.

ai per i test in Europa, mira a sfruttare le competenze uniche di ciascun partner.

Stellantis apporta la sua profonda esperienza globale nella progettazione e produzione automobilistica, garantendo una base solida per l’integrazione dei sistemi autonomi.

Nvidia, leader indiscusso nel campo della guida autonoma e dell’intelligenza artificiale, fornirà il software e le piattaforme di elaborazione necessarie per il funzionamento dei veicoli.

Foxconn, gigante dell’elettronica e dell’integrazione di sistemi complessi, si occuperà dell’assemblaggio e dell’ottimizzazione hardware.

Infine, Uber, con la sua leadership consolidata nel settore del ride-hailing, fornirà l’infrastruttura operativa e la rete di utenti per la diffusione dei veicoli autonomi.

L’obiettivo primario è l’integrazione graduale dei veicoli autonomi di Stellantis all’interno delle piattaforme Uber, inizialmente con una flotta di 5.000 unità, con particolare attenzione al mercato statunitense.

Si prevede un’espansione progressiva attraverso programmi pilota e test approfonditi nei prossimi anni, culminando con l’inizio della produzione di serie (SOP) fissato per il 2028.

Antonio Filosa, CEO di Stellantis, sottolinea come la mobilità autonoma apra nuove prospettive per il trasporto, rendendolo più accessibile e conveniente per i consumatori.

La piattaforma “AV-Ready” di Stellantis, appositamente progettata per accogliere tecnologie di guida autonoma, sarà il fulcro di questa trasformazione.

Dara Khosrowshahi, CEO di Uber, esprime entusiasmo per la collaborazione, evidenziando il potenziale di trasformare l’esperienza di viaggio a livello globale.

Per Jensen Huang, fondatore e CEO di Nvidia, l’autonomia di livello 4 rappresenta non solo un traguardo tecnologico cruciale per l’industria automobilistica, ma anche un salto qualitativo nell’applicazione dell’intelligenza artificiale.

Il veicolo, dotato di sensori avanzati e algoritmi predittivi, si trasforma in un robot capace di percepire l’ambiente circostante, pianificare il percorso e guidare con una precisione che supera le capacità umane.

Young Liu, Presidente di Foxconn, ribadisce l’importanza strategica della mobilità autonoma all’interno del suo ampio programma di innovazione tecnologica, EV.

Questa sinergia di competenze e risorse promette di accelerare significativamente lo sviluppo di soluzioni di mobilità autonoma sicure, efficienti e scalabili, ridisegnando il futuro del trasporto e aprendo nuove opportunità per i consumatori e l’industria.