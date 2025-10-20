Stellantis, Piano Italia: Investimenti e Nuovi Modelli per il Futuro Auto

L’impegno di Stellantis verso l’Italia si rinnova con una forza e una chiarezza inequivocabili, delineando un pilastro imprescindibile nella strategia globale del gruppo.

Lungi dall’essere una mera dichiarazione di intenti, questo legame si concretizza in un piano industriale, il “Piano Italia”, un progetto robusto e in continua evoluzione, confermato ai rappresentanti sindacali.

La solida architettura di questo piano si manifesta attraverso una rigorosa aderenza alle tempistiche previste, testimoniata da imminenti lanci di prodotti chiave.

In primis, la Fiat 500 ibrida, un’icona reinterpretata per l’era della mobilità sostenibile, vedrà la sua produzione avviata a novembre presso lo storico stabilimento di Mirafiori.

Questo non è solo un atto di produzione, ma un segno tangibile della volontà di preservare il patrimonio industriale italiano e di proiettarlo verso il futuro.

Parallelamente, la nuova Jeep Compass, un modello cruciale per l’espansione del brand nel segmento dei SUV, prenderà forma nelle prossime settimane presso lo stabilimento di Melfi.

Questo sito, divenuto un polo di eccellenza nella produzione di veicoli elettrici e ibridi, incarna la capacità dell’Italia di innovare e di adattarsi alle nuove esigenze del mercato automobilistico globale.

Il “Piano Italia” non si limita a investimenti in nuovi modelli, ma include anche un profondo ripensamento dei processi produttivi, con un focus sulla digitalizzazione, l’automazione e la formazione del personale.

L’obiettivo è creare un ecosistema industriale efficiente, flessibile e capace di attrarre talenti e investimenti.

Si tratta di un approccio olistico che mira a rafforzare la competitività dell’Italia nel settore automotive, garantendo al contempo la creazione di posti di lavoro qualificati e la crescita economica del territorio.

La scelta di Mirafiori e Melfi come siti chiave per la produzione di veicoli ibridi ed elettrici sottolinea l’importanza strategica dell’Italia nella transizione verso la mobilità del futuro.

L’Italia non è solo un mercato importante per Stellantis, ma anche un centro di competenza ingegneristica e di design, in grado di contribuire attivamente allo sviluppo di tecnologie innovative e soluzioni di mobilità sostenibile.

Il “Piano Italia” è quindi un investimento nel futuro dell’Italia, un impegno a costruire un’industria automobilistica forte, competitiva e sostenibile, in grado di creare valore per il Paese e per il Gruppo Stellantis.