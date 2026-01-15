Stellantis, Pilastro dell’Innovazione Tecnologica Italiana

Stellantis Pioniera dell’Innovazione: Un Impegno Strategico per il Futuro Tecnologico ItalianoUn’era di collaborazioni inedite e ambiziose si apre per l’Italia, con l’ingresso formale di Stellantis nell’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (AI4I) e nella Fondazione Chips-It.

Questa mossa, ufficializzata in una cerimonia a Palazzo Piacentini alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, segna un punto di svolta nella politica industriale nazionale, proiettando il Paese verso un futuro caratterizzato da una maggiore autonomia tecnologica e una rinnovata competitività.

AI4I, con sede a Torino, si dedica all’applicazione concreta dell’intelligenza artificiale nei settori economici reali, mentre la Fondazione Chips-It, situata a Pavia, rappresenta il primo polo nazionale dedicato alla ricerca industriale e all’innovazione nel cruciale campo dei chip e dei semiconduttori.

L’adesione di Stellantis a queste due istituzioni non è un mero atto formale, bensì un investimento strategico volto a rafforzare l’intero ecosistema dell’innovazione italiano.

L’iniziativa si inserisce nel contesto del Piano d’azione per l’Italia, formalizzato il 17 dicembre 2024 tra Stellantis e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a seguito di un tavolo di confronto dedicato all’evoluzione tecnologica del settore.

Questa visione condivisa riconosce l’urgenza di costruire un tessuto industriale nazionale capace di competere a livello globale, riducendo la dipendenza da fornitori esterni e promuovendo lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia.

L’accordo trascende la semplice collaborazione tra un’azienda e istituzioni di ricerca; si configura come un modello virtuoso di partnership pubblico-privato, essenziale per accelerare i processi di ricerca e sviluppo e garantire la sovranità tecnologica, non solo italiana ma anche europea.

La presenza di figure chiave come Emanuele Cappellano (Stellantis Europa), Fabio Pammolli (Presidente AI4I), Alberto Sangiovanni-Vincentelli (Presidente Fondazione Chips-It) e Guglielmo Caviasso (Direttore del Centro Ricerche CRF di Stellantis) testimonia l’impegno congiunto verso questo obiettivo.

“La sinergia tra industria, università e centri di ricerca è l’architrave di un’economia del futuro,” ha sottolineato Cappellano, evidenziando come l’integrazione di competenze diverse e risorse specializzate sia fondamentale per creare un ambiente di innovazione solido e competitivo.

L’adesione a realtà di ricerca altamente qualificate come AI4I e Chips-It, inserita come elemento centrale del Piano di impegni per l’Italia, rappresenta un passo concreto per favorire la nascita di infrastrutture avanzate, la formazione di capitale umano specializzato e lo sviluppo di ricerca all’avanguardia.

Questa collaborazione promette di valorizzare le competenze della comunità scientifica e produttiva italiana, consentendo a Stellantis di consolidare ulteriormente la propria leadership nell’innovazione tecnologica e contribuendo a plasmare il futuro dell’automotive e oltre, in un’ottica di sostenibilità e progresso condiviso.

L’iniziativa non si limita a un beneficio immediato, ma mira a costruire una piattaforma per la crescita continua e l’eccellenza tecnologica per l’Italia nel panorama globale.