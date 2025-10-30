Stellantis: Ricavi in Forte Crescita nel 2025, Ottimi Risultati Globali

Nel corso del terzo trimestre del 2025, Stellantis ha manifestato una robusta performance finanziaria, segnando un aumento dei ricavi netti pari a 37,2 miliardi di euro.

Questa cifra, che rappresenta una crescita del 13% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, riflette una dinamica positiva distribuita su diverse aree geografiche chiave.

In particolare, l’espansione in Nord America, l’Europa allargata (includendo mercati emergenti) e il Medio Oriente e Africa hanno contribuito in modo significativo a questo risultato.

Nonostante un lieve declino nel Sud America, l’andamento complessivo è stato caratterizzato da una resilienza notevole, testimoniando la capacità del Gruppo di adattarsi alle diverse condizioni di mercato e di cogliere opportunità di crescita.

Un elemento chiave di questa performance è stato il volume di consegne, che ha raggiunto 1,3 milioni di unità, con un incremento del 13% rispetto al 2024 (un aumento di 152.000 veicoli).

Questo aumento è direttamente correlato alla ripresa delle vendite in Nord America, dove la stabilizzazione dei livelli di stock ha innescato un aumento delle consegne pari al 35%.

La capacità di Stellantis di gestire efficacemente la catena di approvvigionamento e di rispondere alla domanda del mercato, unita a una gamma di prodotti rinnovata e diversificata, hanno giocato un ruolo determinante in questo successo.

L’azienda conferma con decisione la guidance finanziaria per la seconda metà del 2025, indicando una prospettiva di miglioramento non solo dei ricavi netti, ma anche del margine operativo rettificato, un indicatore cruciale della redditività aziendale, e del flusso di cassa industriale netto, un parametro essenziale per la sostenibilità finanziaria.

Questa previsione sottolinea la fiducia del management nelle strategie implementate e nelle prospettive future del Gruppo.

Il CEO di Stellantis, Antonio Fiordosa, ha sottolineato come questi risultati siano il frutto di un percorso di trasformazione strategica, volto a offrire una gamma di soluzioni di mobilità sempre più ampia e personalizzata per i clienti.

L’attenzione è focalizzata sull’innovazione, con investimenti significativi in veicoli elettrici, tecnologie di guida autonoma e servizi connessi, al fine di posizionare Stellantis come leader nella nuova era della mobilità.

L’azienda guarda avanti con l’obiettivo di consolidare questi progressi, capitalizzando le opportunità di crescita e affrontando le sfide del mercato con determinazione e flessibilità, rafforzando così la sua posizione di leader globale nel settore automobilistico.

Il focus rimane sulla creazione di valore per gli stakeholder, bilanciando crescita economica, responsabilità sociale e sostenibilità ambientale.