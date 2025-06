Teoresi: 1.000 kg di plastica rimossi dal mare, un impegno concreto

Teoresi, società torinese specializzata in consulenza informatica e soluzioni digitali, rafforza il proprio impegno per la responsabilità ambientale e sociale partecipando all’Ocean Challenge, un’iniziativa globale lanciata dalla startup Ogyre nell’ambito del Mese degli Oceani. L’impegno concreto di Teoresi si traduce nell’ambizioso obiettivo di rimuovere 1.000 kg di rifiuti plastici dagli ecosistemi marini entro la fine dell’anno, una quantità equivalente a circa 100.000 bottigliette di plastica da mezzo litro. Questa iniziativa ha visto il coinvolgimento attivo dei dipendenti di Teoresi, i quali hanno partecipato a operazioni di pulizia nel Golfo Ligure, recuperando i detriti accumulati in mare.Questo gesto si colloca all’interno del più ampio programma “Teoresi Go!”, un pilastro strategico dell’azienda che promuove progetti di impatto sociale e ambientale su scala globale. “Teoresi Go!” non si limita a iniziative sporadiche, ma rappresenta un percorso consolidato che include azioni concrete come la drastica riduzione dell’utilizzo di plastica all’interno degli uffici aziendali, la creazione di nuove aree boschive in otto paesi diversi, e il sostegno finanziario a organizzazioni non governative (ONG) operanti nei settori dell’accesso all’acqua potabile e dell’implementazione di modelli di economia circolare. L’Ocean Challenge, con il suo obiettivo di rimuovere 28.000 kg di plastica in soli 30 giorni, si inserisce in questo quadro di impegno continuo.”Per Teoresi, la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale non rappresentano un mero add-on, ma un elemento costitutivo del nostro DNA aziendale,” dichiara Beatrice Borgia, Chief Marketing, Innovation e Technology Officer di Teoresi Group. “La nostra vocazione all’innovazione ci spinge a cercare costantemente modi nuovi e più efficaci per contribuire a preservare l’ambiente che ci circonda. Crediamo fermamente che l’innovazione non possa prescindere da una visione olistica che tenga conto dell’impatto delle nostre azioni sul pianeta. Il supporto a Ogyre è un’espressione tangibile di questo approccio, un piccolo tassello in un percorso più ampio e ambizioso.” L’iniziativa evidenzia come l’impegno per la salvaguardia degli oceani sia parte integrante della strategia aziendale di Teoresi, dimostrando un approccio proattivo e responsabile volto a promuovere un futuro più sostenibile e a generare valore condiviso per l’azienda, i dipendenti e la comunità globale. Oltre alla rimozione fisica dei rifiuti, Teoresi aspira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di ridurre l’inquinamento marino e promuovere comportamenti più responsabili verso l’ambiente.