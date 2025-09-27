Torino, capitale del turismo intelligente: giornalisti da tutto il mondo in città.

Torino, da capitale d’Italia a fulcro emergente del turismo del futuro: un’occasione inedita per dialogare con il mondo.

Dal 20 al 30 settembre, dieci giornalisti provenienti da prestigiose testate internazionali – tra cui *The Irish Sun*, *Global Times* (Germania), *National Geographic Poland* e *Inside Flyer Denmark e all Scandinavia* – saranno ospitati nel capoluogo piemontese in un press trip organizzato da Turismo Torino e Provincia, in sinergia con il Comune di Torino e la Commissione Europea.

L’iniziativa mira a svelare le motivazioni alla base del prestigioso riconoscimento di European Capital of Smart Tourism 2025, un titolo che consacra Torino come punto di riferimento per un turismo innovativo, responsabile e all’avanguardia.

Il premio, assegnato annualmente, valuta l’eccellenza turistica sulla base di quattro pilastri fondamentali: la sostenibilità ambientale e sociale, l’accessibilità universale, la digitalizzazione avanzata del patrimonio culturale e l’impulso alla creatività e all’innovazione nell’offerta turistica.

Torino, con la sua ricca storia e il suo sguardo rivolto al futuro, incarna perfettamente questi valori.

In parallelo, Maurizio Vitale, presidente di Turismo Torino e Provincia, sarà a Osaka per partecipare alla conferenza internazionale “Shaping the future of Japan-EU travel”.

In particolare, durante la sessione dedicata alle European Smart Cities, Torino condividerà la propria esperienza, affiancata da Benidorm, illustrando il percorso che ha portato all’acquisizione del titolo di European Capital of Smart Tourism 2025.

Questo confronto transnazionale rappresenta un’opportunità unica per analizzare le strategie e le best practices che definiscono il turismo intelligente nell’era digitale.

Il soggiorno dei giornalisti torinesi si svilupperà attraverso un itinerario immersivo nel tessuto storico, culturale e innovativo della città.

Oltre alla scoperta dei monumenti e delle tradizioni secolari, verranno presentate le iniziative concrete che contraddistinguono Torino come città intelligente: progetti di mobilità sostenibile, applicazioni innovative per la fruizione del patrimonio artistico, soluzioni digitali per l’accessibilità e percorsi turistici personalizzati.

L’obiettivo è mostrare come la tecnologia possa valorizzare l’identità locale, migliorando l’esperienza del visitatore e promuovendo un turismo più consapevole e responsabile.

“La copertura mediatica che ne deriverà – sottolinea Vitale – amplificherà la visibilità di Torino a livello globale, consolidandone la reputazione come città all’avanguardia nel turismo intelligente.

” L’assessore al Turismo, Mimmo Carretta, aggiunge: “Accogliere giornalisti internazionali di questa caratura è un privilegio e un’occasione irripetibile per comunicare al mondo il nostro impegno costante nel promuovere Torino come modello di città turistica intelligente, inclusiva e attenta alle esigenze del futuro.

” Il press trip non è solo una vetrina, ma un vero e proprio investimento nella costruzione di un’immagine di Torino come destinazione turistica di eccellenza, capace di coniugare tradizione e innovazione, bellezza e sostenibilità.