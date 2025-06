Torino Fashion Week: 10 anni di creatività e inclusione

Dieci anni di evoluzione, innovazione e inclusione: la Torino Fashion Week celebra un traguardo significativo, consolidando il suo ruolo di piattaforma propulsiva per la creatività emergente e il talento made in Italy. Ideata da TModa e sostenuta con continuità da Cna Torino e dalla Camera di Commercio di Torino, la manifestazione si distingue per una crescita esponenziale, culminata in questa decima edizione che vedrà coinvolte cinque prestigiose scuole di moda e quindici stilisti promettenti, ospitata per il secondo anno consecutivo nel dinamico spazio Green Pea.La Torino Fashion Week non è solamente un evento di sfilate, ma un vero e proprio ecosistema che promuove il connubio tra tradizione artigianale e sguardo rivolto al futuro. La giornata dedicata al Made in Italy, sabato 28 giugno, sarà un’occasione unica per ammirare l’eccellenza sostenibile, con due sfilate distintive: la prima presenterà le creazioni innovative degli studenti delle scuole di moda torinesi, arricchita dalla partecipazione di talenti liguri, una prima assoluta che amplifica l’orizzonte creativo. La seconda sfilata, in serata, offrirà una vetrina di stile e raffinatezza, con le creazioni degli stilisti senior.In un decennio di attività, la Torino Fashion Week ha catalizzato l’attenzione su oltre duecento marchi emergenti, stilisti indipendenti e studenti, contribuendo attivamente a definire un nuovo paradigma del fashion system. Questo impegno si affianca a iniziative complementari, come il Meeting della Sartoria torinese, un progetto volto a rilanciare la storica Festa delle Caterinette, nata negli anni Cinquenta per celebrare il talento delle giovani stiliste torinesi. “La Torino Fashion Week è un motore di sviluppo per il nostro territorio,” sottolinea Mioara Verman, Presidente di Cna Federmoda Piemonte, “un ponte tra tradizione e innovazione che valorizza le competenze locali e promuove un modello di business sostenibile e inclusivo.”Torino si conferma così un polo di eccellenza nel panorama della moda, con una forte impronta femminile. L’88% dei titolari di sartoria nella Città metropolitana di Torino sono donne, un dato storico che testimonia la capacità del settore di generare opportunità di lavoro e di integrazione, accogliendo talenti da ogni angolo del mondo. Oggi, immigrate provenienti da paesi lontani si stanno affermando nel tessuto produttivo torinese, contribuendo a ridefinire il concetto stesso di Made in Italy, arricchendolo di colori, contaminazioni e contaminazioni positive. “La diversità è la nostra forza,” afferma Rosanna Ventrella, neo Presidente di Cna Torino, “e il 65% dei titolari di laboratori sartoriali nel Torinese non è nato in Italia, dimostrando l’apertura e l’inclusività del nostro sistema.”La Torino Fashion Week rafforza inoltre le relazioni strategiche di Cna sul territorio, aprendosi a stilisti provenienti da altre regioni italiane, con una particolare attenzione alla collaborazione con Cna Genova, come evidenzia Filippo Provenzano, Segretario di Cna Torino. Questo ampliamento delle reti creative e produttive consolida il posizionamento della Torino Fashion Week come un punto di riferimento essenziale per la promozione del talento italiano nel mondo. L’evento non è solo un palcoscenico, ma un vero e proprio laboratorio di idee, un crocevia di competenze e una vetrina per il futuro della moda italiana.