Torino: Migliaia in Piazza per il Contratto Metalmeccanico

Un’onda di protesta si è riversata oggi nelle vie di Torino, con migliaia di lavoratrici e lavoratori che hanno risposto all’appello delle sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm, esprimendo una ferma rivendicazione per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico. La mobilitazione, inserita in un quadro più ampio di agitazione nazionale, ha visto convergere delegazioni provenienti da ogni provincia del Piemonte, unendo voci e forze in un coro potente e determinato.Il corteo, con uno striscione che urlava la loro richiesta – “Vogliamo il contratto!” – ha preso il via da Piazza XVIII Dicembre, snodandosi attraverso il centro cittadino verso Piazza Castello, cuore pulsante della manifestazione. L’adesione massiccia nelle fabbriche piemontesi, come evidenziato dai primi rilevamenti sindacali, testimonia la profondità del disagio e l’urgenza di trovare una soluzione alla vertenza.Questa mobilitazione non è semplicemente una protesta, ma l’espressione di una crisi strutturale che affligge il settore metalmeccanico. Le rivendicazioni dei lavoratori vanno ben oltre il mero adeguamento salariale, toccando aspetti cruciali come la sicurezza sul lavoro, la formazione professionale, l’equilibrio tra vita privata e lavorativa e la garanzia di una reale progressione di carriera. Si tratta di una lotta per la dignità del lavoro, per il riconoscimento del valore del contributo dei metalmeccanici all’economia nazionale, un settore strategico che ha trainato la ripresa industriale dopo anni di crisi.L’immobilismo delle controparti, l’assenza di una piattaforma negoziale seria e condivisa, hanno esacerbato le tensioni e spinto i sindacati a dichiarare lo stato di agitazione. La presenza dei delegati provinciali e del segretario nazionale della Fiom, Samuele Lodi, a Piazza Castello, ha conferito alla manifestazione un significato politico e simbolico ancora più forte, segnalando la volontà delle organizzazioni sindacali di portare la questione direttamente al centro del dibattito pubblico e di sollecitare un intervento tempestivo da parte delle istituzioni. La speranza è che questa mobilitazione possa rappresentare un punto di svolta, aprendo la strada a una trattativa costruttiva e a un accordo equo che tenga conto delle esigenze e delle aspettative di tutti i lavoratori del settore metalmeccanico. La battaglia per il futuro del lavoro è aperta.