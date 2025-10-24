Torino Outlet Village: Crescita, Posti di Lavoro e Nuova Piazza Centrale

Torino Outlet Village, un polo commerciale nato otto anni fa, si proietta verso un’espansione significativa, testimoniando la vitalità del settore retail e la fiducia nell’attrattiva turistica piemontese.

Un investimento di 55 milioni di euro, orchestrato dal Fondo Orion e veicolato attraverso la società Stilo Immobiliare, controllata dal Gruppo Percassi, segna una fase cruciale di crescita.

L’intervento prevede l’ampliamento della superficie di ulteriori 11.000 metri quadrati, a complemento dei 21.000 esistenti, con la creazione di 60 nuove boutique che si affiancano alle 80 già operative, per un totale di 140 esercizi commerciali.

L’impatto di questa espansione si riflette anche nel mercato del lavoro, con un incremento stimato di 300 posti di lavoro, portando il totale, tra occupazione diretta e indotta, a 800 unità.

Questo dato non è solo un indicatore di crescita economica, ma anche un segnale tangibile di rigenerazione e sviluppo sociale per il territorio circostante.

L’operazione va oltre una mera espansione dimensionale, configurandosi come un investimento strategico volto a consolidare la posizione del Torino Outlet Village come destinazione premium nel panorama retail italiano.

L’ambizione è quella di superare il 10% di crescita entro il 2026, un traguardo che si basa sulla capacità di intercettare un pubblico sempre più vasto e diversificato.

Attualmente, il flusso di visitatori annuali si attesta a 2,3 milioni, con una provenienza geografica variegata che include Francia, Svizzera, Stati Uniti e altre nazioni europee.

L’obiettivo dichiarato è di raggiungere i 3 milioni di visitatori, un dato che rifletterebbe un successo consolidato e un’attrattiva riconosciuta a livello internazionale.

Per il Fondo Orion, il Torino Outlet Village rappresenta un asset strategico di lungo periodo, un investimento solido che integra performance economica, design architettonico di pregio e un contributo positivo alla comunità locale.

La filosofia di Orion Capital Managers è quella di promuovere iniziative che non solo generino valore economico, ma che contribuiscano anche alla riqualificazione urbana e alla creazione di esperienze uniche per i visitatori.

La nuova configurazione del complesso include un elemento distintivo: una piazza centrale di 2.500 metri quadrati, concepita come fulcro di aggregazione e animazione.

Questa area polifunzionale sarà dedicata a eventi culturali, iniziative promozionali e, durante i mesi invernali, ospiterà una pista di pattinaggio sul ghiaccio, ampliando l’offerta di intrattenimento e rendendo il Torino Outlet Village una meta attrattiva per visitatori di tutte le età.

L’introduzione di questa piazza si inserisce in una visione più ampia di sviluppo, che mira a trasformare il complesso da semplice centro commerciale a vero e proprio hub culturale e sociale.