Torino, ponte tra Oriente e Occidente: un’esperienza culinaria unica

Torino, città simbolo dell’eccellenza gastronomica, si veste di un’atmosfera rarefatta e innovativa, incrociando il fermento della mixology d’avanguardia con la maestria della cucina stellata. In un momento storico in cui il palato globale celebra il suo ristorante di riferimento, il capoluogo piemontese si configura come fulcro di un evento esclusivo: Bridging Worlds, un’esperienza unica promossa da The Orientalist Spirits, brand di distillati artigianali provenienti dall’Asia, inserito in un tour mondiale che esplora le connessioni tra culture e tradizioni culinarie.L’evento, articolato in due momenti distinti ma profondamente interconnessi, si sviluppa negli spazi iconici di Piano 35, il ristorante con una stella Michelin situato al trentacinquesimo piano della torre Intesa Sanpaolo, offrendo una vista impareggiabile sulla città.La serata inaugurale, mercoledì 18 luglio, si trasforma in un vero e proprio laboratorio di sapori e creazioni. Dalle 22:30 alle 00:30, il Lounge Bar di Piano 35 accoglie tre figure di spicco nel panorama internazionale della mixology. Lola Lau, ambasciatrice della raffinata arte bartending asiatica, offre una prospettiva unica e innovativa. Accanto a lei, Demie Kim e Byung Seok Lee, menti creative dietro al bar Zest di Seoul, attualmente al nono posto nella prestigiosa classifica dei World’s 50 Best Bars, presentano le loro creazioni audaci e sperimentali. Completano il trio Charly Aguinsky e Joaquin Buquicchio, provenienti dal leggendario Tres Monos di Buenos Aires, settimo bar al mondo secondo la stessa autorevole graduatoria. La loro presenza testimonia l’ambizione di Bridging Worlds: un incontro di talenti che ridefinisce i confini della mixology contemporanea.Il giorno successivo, giovedì 19 luglio, si propone un pranzo esclusivo, riservato a un selezionato gruppo di cinquanta ospiti. L’appuntamento si configura come un vero e proprio dialogo gastronomico tra due culture e due maestri. In cucina, per la prima volta, Matthew Leong, chef tre stelle Michelin del ristorante Sabi Omakase di Stavanger, in Norvegia, si confronta con Christian Balzo, chef resident di Piano 35. Il menù, un’audace sperimentazione, fonde l’eleganza dei sapori nordici con la ricchezza della tradizione piemontese, un connubio inaspettato e ricco di sorprese. Ad accompagnare ogni portata, un cocktail studiato ad hoc da Lola Lau, un ulteriore tassello in questo mosaico di emozioni e sapori.Michel Lu, mente creativa e fondatore di The Orientalist Spirits, sottolinea come Bridging Worlds rappresenti l’essenza della sua visione: celebrare l’artigianato asiatico e promuovere un dialogo interculturale autentico. L’evento non è semplicemente una serie di incontri gastronomici, ma un’opportunità per esplorare il patrimonio culturale, stimolare la creatività e rafforzare i legami umani, attraverso l’arte culinaria e la mixology. Un ponte ideale per connettere mondi diversi, con Torino a fare da pontefice di questa straordinaria avventura sensoriale.