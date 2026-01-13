Torino: Protesta dei lavoratori Konecta contro la riorganizzazione

Un’onda di protesta si è levata questa mattina a Torino, con centinaia di lavoratori di Konecta, precedentemente Comdata, che hanno scelto di manifestare sotto la sede della Regione Piemonte.

L’azione, che ha visto l’arrivo di tre pullman provenienti da Ivrea e Asti, rappresenta una risposta diretta e concreta alla decisione aziendale di concentrare le attività in un’unica sede centrale a Torino.

La riorganizzazione, presentata come una strategia di ottimizzazione, solleva interrogativi profondi sulle conseguenze socio-economiche per il territorio e, soprattutto, per i dipendenti.

Circa mille posizioni lavorative si trovano a rischio, e la proposta di trasferimento, presentata come unica via per la permanenza nel contesto lavorativo, si rivela per molti inaccettabile, ponendo seri problemi di ordine personale, familiare ed economico.

Il presidio non è solo una dimostrazione di forza, ma anche un appello disperato rivolto alle istituzioni regionali.

I sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil, promotori dell’iniziativa, hanno espresso con fermezza la necessità di esplorare alternative che preservino l’occupazione diffusa e il tessuto produttivo locale.

La concentrazione delle sedi, sebbene presentata come un’azione volta a migliorare l’efficienza, rischia di impoverire le comunità in cui Konecta/Comdata ha radici consolidate, privandole di posti di lavoro e di un’importante fonte di reddito.

Si auspica un intervento della Regione Piemonte, capace di mediare tra le esigenze aziendali e la tutela dei diritti dei lavoratori, evitando una perdita di competenze e di risorse umane che comprometterebbe il futuro economico del territorio.

La speranza è che il confronto con le istituzioni possa portare a soluzioni innovative, che garantiscano la continuità produttiva e il mantenimento dell’occupazione, nel rispetto delle esigenze di tutti gli attori coinvolti.

L’azione odierna è quindi un segnale forte, un grido d’allarme per un futuro più giusto e sostenibile per tutti.