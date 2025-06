Trofeo Agnelli: 96 anni di storia, rinnovamento e futuro industriale.

Il Trofeo Agnelli, un pilastro dell’identità industriale italiana, celebra il suo novantasei° anniversario ritornando alle sue radici torinesi, segnando una fase di profonda riflessione e rinnovamento strategico. Più che una semplice competizione sportiva, il Trofeo rappresenta un’eredità culturale, un’istituzione nata nel 1928 per promuovere l’integrazione sociale e la valorizzazione del capitale umano all’interno delle aziende.La sua rinascita, sotto l’egida del Gruppo Stellantis, insieme a Iveco Group, CNH e Comau, e con il supporto cruciale di Sisport e Cedas, non è un semplice ritorno al passato, bensì una riprogettazione volta a rafforzare il legame con il territorio e a riconnettere le realtà produttive sparse sul suolo nazionale. L’edizione 2025 si configura come un’occasione per riaffermare il Trofeo come piattaforma di aggregazione e condivisione, ampliando l’accesso a dipendenti e cittadini attraverso la sinergia con gli eventi “We” del Cedas, un programma volto a promuovere il benessere e l’inclusione.Il Trofeo Agnelli, più che una gara, è sempre stato un esperimento sociale, un laboratorio di relazioni industriali in cui lo spirito di squadra e la competizione leale si fondono per creare un senso di appartenenza e orgoglio. Questa filosofia, profondamente radicata nella storia dell’industria italiana, si riflette nell’approccio di John Elkann, presidente di Stellantis, che sottolinea l’importanza di mantenere viva l’identità originaria del Trofeo, proiettandola al contempo verso il futuro con una visione rinnovata.Le competizioni si svolgeranno nelle consolidate sedi Sisport di Torino e Settimo Torinese, luoghi simbolo di questa lunga tradizione sportiva, ma l’ambizione è di estendere gradualmente la partecipazione anche agli altri stabilimenti italiani, ricostruendo un tessuto di relazioni che si era in parte diluito nel corso degli anni. Il ritorno a Torino non è quindi un atto nostalgico, ma un punto di partenza per un percorso di rigenerazione, volto a consolidare il Trofeo Agnelli come un’icona dell’eccellenza industriale italiana e un motore di sviluppo sociale e territoriale. L’iniziativa si prefigge di essere un catalizzatore per l’innovazione, la collaborazione e l’inclusione, rispecchiando i valori fondanti delle aziende promotrici e contribuendo a rafforzare il legame tra mondo del lavoro e comunità.