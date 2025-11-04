U-Power acquisisce Cerva Group: un’operazione strategica in Europa

U-Power Group, leader italiano nella produzione di calzature e abbigliamento da lavoro, rafforza la propria posizione nel panorama europeo attraverso un’operazione strategica di acquisizione.

L’azienda, sostenuta dal fondo di private equity Renaissance Partners, ha siglato un accordo vincolante per l’acquisizione totale di Cerva Group, una realtà ceca specializzata nella produzione e distribuzione di dispositivi di protezione individuale (DPI), con sede nei pressi di Praga.

Questa significativa mossa non si limita a un’espansione geografica, ma proietta il gruppo novarese verso un’orbita di rilevanza continentale, consolidando la sua capacità di rispondere alle crescenti esigenze di un mercato sempre più esigente in termini di sicurezza e performance.

L’unione delle due aziende darà vita a un’entità europea di circa 500 milioni di euro di fatturato, estendendo la presenza commerciale a oltre 60 mercati internazionali e ampliando in modo significativo il portfolio di marchi e prodotti.

L’operazione, oltre alla logica di crescita dimensionale, si fonda su una sinergia di competenze e specializzazioni.

Cerva Group apporta al gruppo U-Power una solida esperienza nella progettazione e produzione di DPI, un segmento cruciale per la protezione dei lavoratori in svariati settori industriali.

U-Power, a sua volta, offre a Cerva Group l’accesso a una rete di distribuzione consolidata, un know-how avanzato nella produzione di calzature tecniche e abbigliamento protettivo, e un forte brand riconosciuto per l’innovazione e la qualità.

“Questa acquisizione rappresenta un punto di svolta per U-Power,” ha affermato Franco Uzzeni, fondatore e Amministratore Delegato.

“L’integrazione di Cerva Group ci permette di ampliare l’offerta, accelerare l’innovazione e rafforzare la nostra presenza in Europa, mantenendo fermi i nostri valori fondamentali: la sicurezza dei lavoratori, la qualità dei prodotti e l’impegno verso la sostenibilità.

”L’accordo, come sottolineato da Alessio Masiero, Partner di Renaissance Partners, “rappresenta un investimento strategico che massimizza il potenziale di entrambe le aziende.

La combinazione di risorse, competenze e reti distributive create dall’unione di U-Power e Cerva Group creerà un valore aggiunto significativo per i clienti, offrendo soluzioni complete e personalizzate per la protezione sul lavoro.

”L’operazione testimonia l’evoluzione del mercato del lavoro, sempre più orientato verso la ricerca di prodotti che coniughino sicurezza, comfort, performance e sostenibilità.

L’acquisizione di Cerva Group non è quindi solo un’operazione finanziaria, ma un investimento nel futuro del lavoro, volto a garantire la protezione e il benessere dei lavoratori in un contesto industriale in continua trasformazione.

La nuova realtà industriale prodotta da questa fusione ambisce a diventare un punto di riferimento europeo nel settore, guidando l’innovazione e definendo nuovi standard di sicurezza e qualità.