Vado e Nexi: la rivoluzione digitale dei distributori automatici.

Vado, la startup torinese che ridefinisce il concetto di distributore automatico trasformandolo in un punto vendita digitale interattivo, rafforza la propria posizione strategica con una partnership significativa con Nexi, leader europeo nel settore dei servizi di pagamento.

Questa collaborazione non si limita a un’integrazione tecnologica, ma rappresenta un passo avanti cruciale verso la digitalizzazione del vending, un settore tradizionalmente legato a processi e infrastrutture obsolete.

Al centro di questa sinergia operativa risiede VadoPay, la piattaforma proprietaria sviluppata da Vado che permette agli operatori di accettare pagamenti online in maniera innovativa: eliminando la necessità di hardware dedicato e bypassando l’utilizzo di applicazioni mobili per l’utente finale.

La chiave sta nell’implementazione di codici QR e un checkout digitale intuitivo, che semplificano l’esperienza d’acquisto e aprono nuove opportunità commerciali per gli operatori.

L’integrazione di XPay, l’infrastruttura di pagamento Nexi, all’interno di VadoPay, assicura un elevato standard di sicurezza e conformità alle normative internazionali, elementi imprescindibili per instaurare fiducia e sostenibilità nel lungo termine.

Nexi, in questo contesto, assume il ruolo di un partner strategico, garantendo stabilità operativa e continuità del servizio, mentre Vado mantiene il controllo completo dell’esperienza di pagamento, preservando la propria identità proprietaria.

La partnership non si limita alla sola implementazione tecnica; è pensata per democratizzare l’accesso alla digitalizzazione.

Il percorso di onboarding è stato progettato per essere estremamente accessibile, consentendo agli operatori di attivare i pagamenti online in maniera autonoma, superando barriere tecniche e riducendo i costi di implementazione.

Un supporto tecnico dedicato, fornito da Nexi, facilita ulteriormente l’integrazione e garantisce una rapida risoluzione di eventuali problematiche.

Questa soluzione hardware-free non solo ottimizza l’efficienza operativa, ma apre anche nuove prospettive per gli operatori del settore.

La possibilità di offrire un’esperienza di acquisto più fluida, sicura e personalizzata contribuisce a fidelizzare i clienti e ad attrirne di nuovi, ampliando significativamente il potenziale commerciale di ciascun distributore automatico.

La visione di Andrea T.

Orlando, CEO di Vado, è chiara: si tratta di costruire un ecosistema di vending moderno, connesso e reattivo alle esigenze del consumatore contemporaneo, liberando il settore dalle limitazioni del passato e proiettandolo verso un futuro sempre più digitale e interattivo.