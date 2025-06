Variante Demonte: Via libera al progetto, speranze per la Valle Stura

La comunità della valle Stura e l’intera provincia di Cuneo attendono con rinnovata speranza l’avvio definitivo della variante di Demonte sulla statale 21 del Colle della Maddalena. L’Anas, nell’ambito del contratto di programma Anas-Mit 2021-2025 e grazie a un finanziamento di 92,1 milioni di euro stanziato dalla legge di bilancio 2024, ha attivato una conferenza decisoria semplificata, in modalità asincrona, per l’approvazione del progetto definitivo del lotto 1. L’iniziativa, accolta con grande favore dal senatore Giorgio Maria Bergesio, rappresenta un passaggio cruciale verso la realizzazione di un’opera strategica per la sicurezza stradale, la mobilità sostenibile e il miglioramento della qualità della vita dei residenti.Il progetto, frutto di un’attenta analisi delle esigenze territoriali e dei vincoli ambientali, prevede la costruzione di un tracciato di 2,72 chilometri che bypassa l’attuale statale 21 a sud del centro abitato di Demonte. La scelta di una carreggiata unica, con una corsia per senso di marcia e una piattaforma stradale di 10,50 metri di larghezza complessiva, è il risultato di un bilanciamento tra esigenze infrastrutturali e attenzione all’impatto paesaggistico. Si tratta di un intervento complesso, interamente localizzato nel territorio comunale di Demonte, che mira a decongestionare il traffico locale, riducendo significativamente il passaggio di mezzi pesanti attraverso i centri abitati e mitigando l’inquinamento acustico e atmosferico.La conferenza di servizi, orchestrata dal commissario straordinario, coinvolge un ampio spettro di soggetti istituzionali e stakeholder, testimoniando la sensibilità dell’amministrazione verso la necessità di un approccio partecipativo e multidisciplinare. Oltre 50 destinatari, inclusi ministeri, enti locali, gestori di servizi pubblici essenziali e realtà private, sono stati formalmente convocati e invitati a contribuire con osservazioni, integrazioni o chiarimenti entro il 4 luglio. Questa fase di consultazione è fondamentale per garantire che il progetto definitivo incorpori le migliori pratiche ingegneristiche e risponda efficacemente alle esigenze di tutte le parti interessate. Il termine ultimo per la formulazione delle determinazioni conclusive è fissato al 4 agosto, segnando un passo importante verso la fase di esecuzione dei lavori. L’avvio di questa opera non è solo un intervento infrastrutturale, ma un investimento nel futuro della valle Stura, che promuove lo sviluppo economico, il turismo sostenibile e la coesione sociale, liberando il territorio dalle criticità legate alla viabilità e aprendo nuove opportunità di crescita per l’intera comunità. Il completamento della variante di Demonte rappresenta un obiettivo condiviso e un segnale di speranza per un futuro più sicuro e prospero.