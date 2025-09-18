Vergnano e Juventus: Un’Eccellenza Torinese nel Mondo

La prestigiosa partnership tra Caffè Vergnano e Juventus Football Club segna un’unione di due icone torinesi, un connubio di storia, qualità e visione che trascende i confini locali per proiettarsi su una scena globale.

Questa collaborazione, più che una semplice sponsorizzazione, si configura come una celebrazione dell’eccellenza italiana, un’affermazione di valori condivisi che affondano le radici nel territorio e si elevano verso l’innovazione.

Caffè Vergnano, con la sua eredità secolare – un patrimonio di tradizione tostatrice che risale al 1882 – si lega a Juventus, simbolo di competizione, passione e determinazione.

Entrambe le realtà, pur distinte nel loro campo, incarnano un profondo legame con Torino, una città che ha saputo generare storie imprenditoriali uniche, capaci di lasciare un’impronta indelebile nel panorama internazionale.

L’accordo sottolinea non solo l’appartenenza a questa identità territoriale, ma anche l’impegno reciproco a portare avanti un’idea di italianità fatta di ricerca costante della perfezione, di attenzione al dettaglio e di profonda cura per il prodotto offerto.

La partnership estende il suo respiro alla squadra femminile, un segnale di valorizzazione dello sport donna e di promozione di un modello di eccellenza che non conosce genere.

Enrico Vergnano, Presidente di Caffè Vergnano, ha sottolineato come l’accordo rappresenti un’opportunità inestimabile per condividere la filosofia aziendale, incentrata sulla qualità, l’artigianalità e il valore della condivisione, con un pubblico sempre più vasto e appassionato.

Il caffè, in questa visione, non è solo una bevanda, ma un rituale, un momento di pausa e ispirazione che arricchisce la vita quotidiana.

Per Damien Comolli, General Manager di Juventus Football Club, la collaborazione con Caffè Vergnano è un’occasione per celebrare le radici comuni e per diffondere l’eccellenza italiana nel mondo.

L’accordo simboleggia un impegno congiunto a fornire un servizio impeccabile ai tifosi all’interno dell’Allianz Stadium, un’esperienza immersiva nel cuore del calcio italiano, elevata ulteriormente dall’offerta di miscele Vergnano di altissima qualità.

I sapori inconfondibili di Caffè Vergnano saranno protagonisti in tutte le aree hospitality dell’Allianz Stadium, dai prestigiosi Sky Box ai bar interni, offrendo ai tifosi un’esperienza gustativa autentica e raffinata.

Questa presenza capillare rappresenta un ulteriore elemento di valorizzazione del marchio Vergnano e un segno tangibile dell’impegno reciproco a offrire un’esperienza premium e memorabile per ogni spettatore.

La partnership non si limita dunque a un accordo commerciale, ma si configura come un vero e proprio progetto culturale, volto a promuovere l’eccellenza italiana e a celebrare la passione condivisa per il caffè e il calcio.