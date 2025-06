Xiaomi SU7 Ultra: un’auto da record sfreccia in Gran Turismo

L’ingresso di Xiaomi nel panorama automobilistico elettrico si concretizza in una svolta inedita: la SU7 Ultra, il fiore all’occhiello della divisione EV del colosso tecnologico cinese, si appresta a conquistare il mondo del gaming attraverso una partnership strategica con Polyphony Digital, il team di sviluppo di Gran Turismo. Questa collaborazione segna un evento storico, rappresentando la prima volta che un modello Xiaomi fa il suo debutto nel celebre simulatore di guida, accessibile a giocatori su PlayStation 4 e PlayStation 5.Gran Turismo, acclamato per il suo realismo simulativo fin dalla sua prima iterazione nel 1997, si apre così a un’auto che incarna l’ambizione tecnologica di Xiaomi. La SU7 Ultra non è semplicemente un modello virtuale; è una proiezione digitale di un’auto che spinge i confini dell’ingegneria elettrica. La potenza, con un totale di 1.548 cavalli, testimonia un approccio aggressivo verso le prestazioni, capace di raggiungere una velocità massima che supera i 350 km/h e di imprimere un’accelerazione fulminea da 0 a 100 km/h in soli 1,98 secondi, performance che le hanno già permesso di stabilire importanti record in pista.Il team di ricerca e sviluppo di Xiaomi EV sottopone la SU7 Ultra a rigorosi test su circuiti di tutto il mondo, con particolare attenzione al leggendario Nürburgring Nordschleife, un vero e proprio “laboratorio” globale per le case automobilistiche. In questo ambiente estremo, vengono affinate e calibrate tecnologie avanzate come il controllo dinamico della trazione, un sistema che ottimizza l’aderenza e la performance in ogni condizione, e le sospensioni adattive, che si modulano in tempo reale per garantire la massima stabilità e comfort. L’impegno di Xiaomi non si limita alla sola ottimizzazione delle prestazioni statiche, ma si estende alla ricerca continua di soluzioni innovative per la guida autonoma e l’esperienza di bordo, elementi che saranno progressivamente integrati nella SU7 Ultra e, idealmente, trasferiti anche alla produzione di serie.La partnership con Polyphony Digital non si esaurisce con l’integrazione della SU7 Ultra in Gran Turismo. Il progetto “Xiaomi Vision Gran Turismo” rappresenta la prossima frontiera di questa collaborazione: un concept car interamente sviluppato in sinergia tra i due team, che esplorerà nuove direzioni estetiche e tecnologiche, anticipando il futuro del design automobilistico e dell’esperienza di guida virtuale. Questo progetto ambizioso promette di ridefinire i confini tra mondo reale e mondo virtuale, offrendo ai giocatori una visione esclusiva del futuro dell’automobile Xiaomi.