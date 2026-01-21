Addio Mark: un minuto di rumore per ricordare un talento.

La comunità dell’Istituto Europa Unita di Chivasso è profondamente scossa dalla perdita di Mark Ricard Mariut, studente brillante e appassionato della classe prima dell’indirizzo Meccanica Meccatronica ed Energia.

In un momento di lutto che attende il contributo della Magistratura per ricostruire la cronologia precisa dell’incidente che ha spezzato la sua giovane vita, gli studenti hanno scelto di onorare la sua memoria con un gesto corale, articolato in due forme espressive complementari.

Il giorno del lutto, un minuto di silenzio ha sigillato il dolore collettivo, un momento di raccoglimento rispettoso per permettere a docenti, personale scolastico e compagni di classe di confrontarsi con l’irreparabile.

Ma l’iniziativa più originale, concepita dagli studenti stessi, si preannuncia per il giorno successivo: un minuto di “rumore”.

Questo gesto simbolico non intende sminuire il silenzio del dolore, bensì celebrare la vitalità, l’energia e la passione che contraddistinguevano Mark.

Un rumore collettivo, un’esplosione controllata di voci e strumenti, per restituire all’aria l’eco di una giovinezza piena di promesse.

Mark, con la sua fervida passione per la Formula 1 e lo sport in generale, incarnava lo spirito di competizione e la ricerca dell’eccellenza che caratterizzano l’indirizzo di studi scelto.

Il suo entusiasmo contagiante e la sua predisposizione all’apprendimento lasciavano un segno tangibile in chiunque avesse avuto la fortuna di conoscerlo.

La sua scomparsa rappresenta una perdita incommensurabile non solo per la sua famiglia, ma per l’intera comunità scolastica, che perde un talento emergente e un compagno prezioso.

Parallelamente a queste iniziative commemorative, è stata avviata una raccolta fondi all’interno dell’Istituto Europa Unita, finalizzata a sostenere la famiglia di Mark e a realizzare un progetto che possa perpetuare la sua memoria.

Ulteriori iniziative verranno annunciate non appena sarà definita la data dei funerali, con l’obiettivo di creare un omaggio completo e significativo che esprima il profondo affetto e il rispetto per Mark, un ragazzo che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di tutti.

La scuola, in questo momento di dolore, si stringe alla famiglia, offrendo conforto e sostegno, e si impegna a preservare il ricordo di Mark come esempio di passione, impegno e speranza per il futuro.