Bilancio 2026-2028: Visione Futura e Priorità per la Città

Visione Strategica Triennale: Il Bilancio di Previsione 2026-2028 e le Priorità per il Futuro della CittàLa recente approvazione del bilancio di previsione triennale 2026-2028, dettagliato in una corposiva nota integrativa di 85 pagine, delinea le coordinate dell’azione amministrativa guidata dall’amministrazione comunale.

Questo documento non è semplicemente un esercizio contabile, ma una dichiarazione di intenti che proietta la città verso il futuro, indicando le aree di intervento prioritario e le risorse destinate a ciascuna.

Il bilancio si fonda su una solida base finanziaria, con un Avanzo di Amministrazione presunto nel 2025 di 16,7 milioni di euro, coadiuvato da un Avanzo Libero di 761 mila euro, che offrono un margine di manovra per affrontare sfide impreviste e finanziare iniziative strategiche.

In particolare, si prevede un recupero di entrate derivanti da evasione IMU e TARI, per un ammontare significativo nel triennio considerato.

Investimenti Chiave per la Crescita UrbanaIl piano finanziario prevede ingenti investimenti in infrastrutture e servizi pubblici, riflettendo un impegno verso la modernizzazione della città e il miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini.

Tra le voci di spesa più rilevanti spiccano:* Riqualificazione Urbana e Sostenibilità: Progetti di riqualificazione di aree comunali, come la sistemazione di Villa Confiscata e la manutenzione straordinaria delle rogge, testimoniano un focus sulla sostenibilità ambientale e l’ottimizzazione dello spazio pubblico.

* Servizi alla Persona e Innovazione Sociale: Sebbene criticato (vedi sotto), l’impegno verso la creazione di una “Casa della Comunità” e il potenziamento delle attrezzature per la Polizia Locale sottolineano l’attenzione verso la sicurezza e il benessere sociale.

* Digitalizzazione e Connettività: Investimenti mirati in aree tecnologiche, infrastrutture di rete e servizi digitali mirano a favorire l’innovazione e migliorare l’efficienza amministrativa.

* Mobilità Sostenibile: Progetti di realizzazione di aree verdi, percorsi ciclabili e riqualificazione di infrastrutture viarie puntano a promuovere una mobilità più sostenibile e ridurre l’impatto ambientale.

* Edilizia Pubblica: Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria di scuole e edifici pubblici, con particolare attenzione all’adeguamento sismico e all’efficienza energetica.

Il Dibattito sul Welfare: Un’Ombra sul Piano TriennaleNonostante gli sforzi per delineare un quadro finanziario solido e indirizzare risorse verso aree cruciali, il bilancio non è esente da critiche.

L’intervento di Marco Riva Cambrino, esponente del partito socialista, solleva una questione fondamentale: la carenza di investimenti nel settore sociale e nell’assistenza alle fasce più vulnerabili della popolazione.

La chiusura del dormitorio, senza un adeguato sistema sostitutivo, rappresenta un problema irrisolto, che rischia di aggravare le condizioni di marginalità e di scaricare la responsabilità sull’emergenza sociale e sull’iniziativa del terzo settore.

La mancanza di una visione strategica e di risorse dedicate al welfare solleva dubbi sull’impegno dell’amministrazione verso una politica sociale inclusiva ed efficace.

Conclusioni: Un Bilancio da Monitorare e ArricchireIl bilancio di previsione 2026-2028 rappresenta un punto di partenza per la definizione delle priorità amministrative e l’allocazione delle risorse.

Tuttavia, è fondamentale che l’amministrazione ascolti le critiche provenienti dal mondo sociale e che implementi misure correttive per colmare le lacune esistenti, in particolare per quanto riguarda l’assistenza alle persone in difficoltà.

Solo attraverso un dialogo costruttivo e un impegno condiviso sarà possibile realizzare un piano triennale veramente inclusivo e capace di rispondere alle esigenze di tutti i cittadini.