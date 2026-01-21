Cavagnolo, Incidente Gravissimo: Bambina Investita, Interrogativi sulla Sicurezza Stradale

Un’ondata di sgomento ha investito Cavagnolo, nel Torinese, a seguito di un grave incidente che ha visto coinvolta una bambina di dieci anni, residente a Verrua Savoia.

L’episodio, verificatosi domenica 18 gennaio 2026 intorno alle 16:30 in via Cristoforo Colombo, solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza stradale e la vulnerabilità dei pedoni, in particolare dei minori, negli spazi pubblici.

La dinamica dell’incidente, seppur ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti, si è sviluppata mentre la piccola, in compagnia della madre, stava regolarmente attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Un veicolo Fiat Panda, proveniente da Brozolo e diretto in senso opposto, ha inaspettatamente colpito la bambina.

La madre, percependo l’imminente pericolo, ha compiuto un gesto istintivo, un disperato tentativo di protezione che, sebbene non riuscito a evitare l’impatto, ha mitigato le conseguenze per la figlia.

L’urto, purtroppo, ha provocato un contatto traumatico tra la testa della bambina e la struttura del veicolo, prima che la piccola venisse proiettata a terra.

La madre è stata, fortunatamente, solo sfiorata, riportando una lieve contusione alla gamba.

La gravità della situazione ha immediatamente mobilitato i soccorsi.

La bambina è stata prontamente trasportata in ambulanza presso l’ospedale di Chivasso per accertamenti e terapie necessarie, in seguito alla quale è stata posta sotto osservazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri di Cavagnolo, incaricati di effettuare i rilievi del caso e di ricostruire con precisione l’esatta sequenza degli eventi che hanno portato alla tragedia.

Il sindaco Andrea Gavazza si è recato personalmente sul posto per monitorare la situazione e offrire supporto alla famiglia coinvolta, esprimendo la sua profonda preoccupazione per l’accaduto.

L’area in cui si è verificato l’incidente è dotata di infrastrutture pensate per favorire la sicurezza dei pedoni: videocamere di sorveglianza, marciapiedi ben definiti e una piattaforma rialzata che dovrebbe garantire una maggiore visibilità delle strisce pedonali.

Tuttavia, l’accaduto pone una luce cruda sull’efficacia di tali misure e sulla necessità di una riflessione più ampia riguardo alla responsabilità di guidatori e pedoni, nonché alla progettazione di strade che privilegino la sicurezza, specialmente quella dei soggetti più deboli.

Si rende necessario un’analisi approfondita dei fattori che hanno contribuito all’incidente, inclusi i possibili elementi di distrazione del conducente, la visibilità delle strisce pedonali e la velocità del veicolo.

L’evento solleva interrogativi cruciali sulla necessità di campagne di sensibilizzazione rivolte a tutti gli utenti della strada, con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili e di rafforzare il rispetto delle norme del codice della strada.