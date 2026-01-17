Chivasso: Denaro Sporco e Silenzi, Un’Ombra Sulla Città

## L’Ombra del Denaro Sporco: Chivasso tra Apparenze e SilenziIl recente articolo che denunciava l’infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico di Chivasso ha scosso il torpore apparente della comunità, un’eco sorda che rivela un disagio diffuso.

Nonostante l’inevitabile cautela e il timore di esporsi, la risposta del pubblico ha confermato un’intuizione condivisa: la presenza di dinamiche opache è una realtà percepita da molti, anche se raramente espressa apertamente.

La persistenza di auto di lusso parcheggiate di fronte a case popolari, un’immagine tanto paradossale quanto emblematico, è solo la punta dell’iceberg.

È un sintomo di un sistema che, nonostante le apparenze, sembra tollerare – o, quanto meno, non riesce a prevenire – un riciclaggio di denaro sporco che corrode il tessuto sociale ed economico locale.

Un sistema che permette a individui con risorse finanziarie inspiegabili di prosperare, mentre gli imprenditori onesti lottano per la sopravvivenza.

Le risposte ufficiali, seppur rassicuranti sulla carta, sollevano più interrogativi che risposte.

L’assessore alla legalità, Gianluca Vitale, con la sua assenza, lascia trasparire un disinteresse che appare inopportuno, soprattutto considerando il suo ruolo di Maresciallo dei Carabinieri in servizio presso la Procura.

La sua silenziosa disconnessione contribuisce a un quadro di ambiguità che alimenta il sospetto.

Il sindaco Claudio Castello, invece, ha offerto un resoconto dettagliato dei controlli operati dal SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).

La procedura, descritta come rigorosa e tracciabile, prevede verifiche sui requisiti professionali, morali e una consultazione incrociata con la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) e il Casellario Giudiziale.

Si sottolinea l’impegno a prevenire infiltrazioni criminali, riciclaggio e distorsioni nell’uso delle attività economiche.

Tuttavia, la denuncia rimane valida: la struttura societaria che permette l’elusione di questi controlli è apparentemente solida.

Le società coinvolte, intestate a prestanome con fedina penale pulita, creano un varco che permette alla vera proprietà, spesso gravata da precedenti penali o legami con la criminalità, di operare nell’ombra.

Questa tecnica, collaudata e diffusa, elude le verifiche formali, rendendo la rete di controllo inefficace.

Il problema non risiede tanto nella mancanza di regolamenti, quanto nella loro applicazione.

La complice è l’inerzia, la paura di esporsi, la difficoltà di collegare i puntini e l’assenza di una cultura della legalità radicata nel tessuto sociale.

Non è sufficiente limitarsi a esaminare la documentazione formale.

È necessario un approccio investigativo più proattivo, che scavi a fondo nelle relazioni, nei flussi finanziari e nelle attività reali che si celano dietro le facciate aziendali.

Richiede un’analisi del contesto sociale ed economico, un’indagine che coinvolga non solo le istituzioni, ma anche la comunità locale, incoraggiando la collaborazione e la segnalazione di comportamenti sospetti.

La fiducia nelle istituzioni, nella magistratura, nella Prefettura e nelle forze dell’ordine è essenziale, ma non deve essere passiva.

È un punto di partenza, non un punto di arrivo.

La vera difesa della legalità passa attraverso un impegno collettivo, un’azione sinergica tra le autorità e i cittadini, un’indagine senza compromessi che porti alla luce la verità e smantelli le strutture che permettono alla criminalità di prosperare.

La domanda che resta sospesa è se la comunità, questa volta, avrà il coraggio di fare la differenza.