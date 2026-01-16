Furto a Montanaro: Scomparsa una Fiat Panda storica, appello alla città.

Un’ombra si è addensata sulla tranquillità di Montanaro, dove un furto inaspettato ha scosso la comunità.

Scomparsa una Fiat Panda 4×4, un’auto con una storia, un legame affettivo e un valore che trascende la mera valutazione economica.

Il veicolo, con targa BF193LM, è stato sottratto presumibilmente tra il pomeriggio di sabato 10 gennaio, in un lasso temporale compreso tra le 14:00 e le 19:45, dalla piazza Donatori del Sangue, un punto di riferimento per i residenti.

Alex Aggero, il proprietario, si è subito attivato, lanciando un accorato appello alla cittadinanza.

Non si tratta solo di recuperare un bene materiale, ma di ripristinare un senso di sicurezza e di giustizia.

La Panda, prodotta nel 1999, non è una comune utilitaria, ma un esemplare iscritto al registro storico, un pezzo di storia automobilistica e un ricordo prezioso per il suo proprietario.

Il furto, avvenuto in un’area potenzialmente sorvegliata da telecamere di sicurezza, rappresenta un enigma che le forze dell’ordine stanno cercando di risolvere.

Alex ha sporto denuncia presso i Carabinieri di Chivasso e successivamente si è recato dai Carabinieri di Montanaro, confidando nell’efficacia delle indagini e nella collaborazione della comunità.

L’episodio solleva interrogativi sulla crescente vulnerabilità degli spazi pubblici e sull’importanza di rafforzare i sistemi di prevenzione e controllo.

La speranza di Alex è che qualcuno possa fornire informazioni utili per identificare i responsabili e recuperare la sua auto, un simbolo di un’epoca e un elemento tangibile del suo vissuto.

Chiunque abbia notato qualcosa di sospetto è invitato a contattare Alex al numero 348/0712756, contribuendo così a illuminare le tenebre di questo furto e a restituire serenità alla comunità.

L’attenzione ora è rivolta alle immagini delle telecamere, sperando che possano rivelare dettagli cruciali e condurre alla risoluzione del caso.