Un’eco di terrore ha scosso la tranquillità di Crescentino sabato 3 gennaio 2026, quando un’anomalia in una dimora storica ha scatenato una scena di apparente pericolo.

La mattina, intorno alle undici e mezza, una colonna di fumo denso e fiamme si è levata dalla canna fumaria di un’abitazione di notevole interesse storico-architettonico.

L’evento, potenzialmente catastrofico, ha sollevato immediatamente una preoccupazione diffusa tra i residenti, consapevoli del valore inestimabile dell’edificio e della sua integrità strutturale.

La canna fumaria, sebbene apparentemente robusta, presenta peculiarità dovute all’età e ai materiali costruttivi dell’epoca, rendendola suscettibile a fenomeni di accumulo di residui combustibili e a variazioni di temperatura che possono innescare un principio attivo.

La prontezza di un cittadino, che ha immediatamente allertato i soccorsi, si è rivelata cruciale per scongiurare conseguenze ben più gravi.

In pochi minuti, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris è intervenuta con la professionalità e l’efficienza che contraddistinguono il corpo.

I pompieri hanno valutato rapidamente la situazione, identificando la natura dell’incendio come un principio attivo derivante probabilmente da un surriscaldamento della canna fumaria, favorito forse da particolari condizioni atmosferiche o da una combustione irregolare.

Le operazioni di spegnimento si sono concentrate sulla gestione del calore irradiato e sull’abbattimento delle fiamme visibili, evitando di compromettere la stabilità della struttura secolare.

L’intervento si è rivelato mirato e tempestivo, limitando i danni a un principio d’incendio localizzato e prevenendo la propagazione verso le abitazioni adiacenti.

L’episodio, seppur risolto con successo, ha riacceso l’attenzione sulla necessità di una manutenzione accurata e periodica degli impianti di riscaldamento e delle canne fumarie, elementi cruciali per la sicurezza e la conservazione del patrimonio edilizio storico, custode di memorie e testimonianza del passato.

Ulteriori verifiche strutturali dell’edificio sono previste per accertare l’assenza di danni nascosti e garantire la sua futura salvaguardia.