Incendio improvviso a Foglizzo: Fiat Punto in fiamme in via Umberto I

Alle ore 17:30 di venerdì 16 gennaio, una situazione di potenziale pericolo ha interrotto la quiete di via Umberto I, arteria principale del paese, quando una Fiat Punto di prima serie, di colore scuro, si è inaspettatamente incendiata.

L’evento, fortunatamente privo di conseguenze per l’incolumità delle persone, ha richiesto un intervento complesso e prolungato da parte dei soccorritori.

L’incendio è divampato rapidamente, generando una colonna di fumo visibile a notevole distanza.

Il conducente, accostando il veicolo in un’area di parcheggio adiacente ai negozi, ha prontamente abbandonato l’abitacolo, recandosi a fare la spesa, senza rendersi conto della gravità della situazione.

La rapidità con cui le fiamme si sono propagate ha reso necessario l’immediato dispiegamento di risorse specializzate.

Tre mezzi dei Vigili del Fuoco, provenienti dai distaccamenti di Volpiano e Bosconero, sono stati mobilitati per affrontare l’emergenza.

Le operazioni di spegnimento, rese difficoltose dalle alte temperature e dalla presenza di materiali infiammabili, si sono protratte per oltre due ore, fino alle 20:00.

La squadra ha operato con professionalità e precisione, utilizzando tecniche avanzate per domare le fiamme e prevenire un’ulteriore propagazione.

Parallelamente, la Protezione Civile di Foglizzo ha attivato un dispositivo di supporto, coordinando la deviazione del traffico e assicurando la messa in sicurezza dell’area interessata.

Questa azione si è rivelata cruciale per evitare ulteriori disagi e garantire l’incolumità dei passanti.

La gestione della viabilità ha permesso ai soccorritori di operare in sicurezza e ha minimizzato l’impatto sull’intera comunità.

“La prontezza e la collaborazione di tutti gli attori coinvolti – Vigili del Fuoco, Protezione Civile e forze dell’ordine – hanno permesso di evitare conseguenze ben più gravi,” ha commentato Luca Martelli, coordinatore della Protezione Civile.

“L’auto è andata completamente distrutta, ma siamo riusciti a limitare i danni ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze, che hanno subito danni superficiali a portiere e carrozzeria.

” La localizzazione dell’incendio, in una zona densamente frequentata, rendeva la situazione particolarmente delicata, ma grazie alla preparazione e alla tempestività dell’intervento, si è scongiurato il peggio.

L’episodio rappresenta un monito sull’importanza della manutenzione accurata dei veicoli e sulla necessità di essere costantemente vigili in situazioni potenzialmente pericolose.