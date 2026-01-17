Magnone: un anno di progetti per il paese, tra infrastrutture e futuro

Il nuovo anno si apre con un resoconto programmatico del Sindaco Antonio Magnone, presentato al Consiglio comunale e delineante un percorso ambizioso per il paese, con particolare riferimento alla risoluzione di problematiche infrastrutturali urgenti e all’implementazione di progetti di sviluppo a lungo termine.

La priorità immediata riguarda la viabilità, flagellata dalle recenti opere di manutenzione della rete idrica.

La situazione in Via Paolina Bosio, in particolare, è motivo di crescente preoccupazione per l’amministrazione comunale, che ha reiterato formalmente a SMAT la richiesta di accelerazione dei lavori.

Nonostante gli interventi tampo per la riparazione delle buche e l’installazione di segnaletica, la persistenza del disagio ha spinto il Sindaco a richiedere una soluzione provvisoria, ovvero un’asfaltatura temporanea nel tratto che collega Piazza Dante in direzione Mazzè, per mitigare i disagi causati dai cantieri e amplificati dalle condizioni meteorologiche avverse.

Questa misura emergenziale si pone come preludio a una riqualificazione definitiva, prevista a seguito del completamento delle opere idriche.

Lo sguardo del Sindaco è rivolto al 2026, anno cruciale per la trasformazione del territorio.

L’anno sarà caratterizzato da un’intensificazione dell’attività edilizia, con l’avvio di progetti di riqualificazione del centro storico e di efficientamento energetico degli edifici comunali e scolastici.

L’attesa del versamento delle compensazioni ambientali, fondamentali per il finanziamento di questi interventi, è un elemento chiave per la definizione del bilancio comunale.

L’ammontare di questi fondi consentirà di procedere con la progettazione esecutiva per l’ampliamento della piazza mercatale e per la prima fase di ristrutturazione dell’ex ospedale Paolina Bosio, un’opera strategica per il futuro socio-sanitario del paese.

Un impulso significativo sarà dato anche all’efficienza energetica, con la conclusione della convenzione relativa all’installazione di un impianto fotovoltaico.

Questo intervento, per un valore di 150.000 euro più IVA, prevede il miglioramento energetico del palazzetto polivalente e la completa revisione della centrale termica della scuola e del municipio.

Il resoconto del Sindaco ha inoltre evidenziato i risultati positivi conseguiti attraverso l’ottenimento di bandi regionali, con contributi destinati all’acquisto di libri per la biblioteca comunale e per le biblioteche scolastiche.

È stato avviato il progetto “Over 58”, volto a favorire l’inserimento lavorativo di persone con esperienza, grazie a finanziamenti regionali.

Riconfermando l’impegno verso le nuove generazioni, il Sindaco ha annunciato l’avvio di corsi gratuiti nel 2026, con l’obiettivo di promuovere l’integrazione sociale dei giovani, incentivando pratiche sportive, stili di vita sani e una maggiore consapevolezza ambientale, grazie alla collaborazione con altri comuni e al contributo regionale.

L’iniziativa mira a creare opportunità di crescita e formazione, rafforzando il tessuto sociale e promuovendo una cultura della sostenibilità e del benessere collettivo.