Quattordicenne gravemente ferito: incidente choc a Abate di San Sebastiano.

Un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di Abate di San Sebastiano da Po, venerdì 16 gennaio, lasciando un quattordicenne in condizioni critiche.

L’episodio, avvenuto intorno alle ore 7:15, ha visto il ragazzo travolto da un’autovettura sulla strada provinciale 590 della Valle Cerrina, a brevissima distanza dalla sua residenza.

Il luogo, purtroppo, si conferma una zona a rischio, tristemente segnata da un passato costellato di incidenti, alcuni dei quali particolarmente gravi, a testimonianza di una pericolosità strutturale che richiede un’urgente revisione.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Chivasso, il giovane stava percorrendo a piedi il tratto di strada per raggiungere la fermata dell’autobus, un tragitto quotidiano che si rivela particolarmente pericoloso.

La strada, priva di marciapiedi adeguati – con una sottile banchina che offre una protezione minima – costringe i pedoni a camminare a diretto contatto con il traffico, esponendoli a rischi elevati.

Il conducente della Mercedes Classe E, un dirigente di Luxottica di Lauriano, ha riferito che il ragazzo, per cause ancora in fase di accertamento, si è spostato improvvisamente verso il centro della carreggiata, rendendo inevitabile l’impatto.

L’urto è stato di forte intensità, tanto da provocare la rottura del parabrezza e il conseguente lancio del ragazzo sull’asfalto.

La tempestività dei soccorsi è stata cruciale.

Immediatamente allertato il 112, sono intervenuti i Carabinieri, un’ambulanza della Croce Rossa di Chivasso, con personale medico del 118, e una “base” di soccorso di San Sebastiano per assistere il conducente dell’autovettura, visibilmente sotto shock.

La gravità delle lesioni riportate dal quattordicenne ha reso necessario un trasporto d’urgenza all’ospedale Giovanni Bosco di Torino.

L’ambulanza, scortata dai Carabinieri, ha percorso la distanza con sirene e lampeggianti accesi, segnalando l’emergenza.

La situazione del ragazzo è estremamente delicata e richiede cure intensive.

Questo tragico evento ripropone con forza la questione della sicurezza stradale in una zona residenziale, evidenziando la necessità di interventi mirati per proteggere i pedoni, in particolare i giovani.

L’assenza di marciapiedi adeguati, unitamente alla velocità dei veicoli che percorrono la strada, costituiscono una combinazione pericolosa che richiede un’attenta riflessione da parte delle autorità competenti.

La comunità spera in un rapido risveglio del giovane e in una revisione urgente delle misure di sicurezza per evitare che simili tragedie si ripetano.