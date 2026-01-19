Salassa, incidente stradale: addetto alla sicurezza gravemente ferito

Nella quiete notturna del 10 gennaio 2026, un evento drammatico ha interrotto la tranquillità di Salassa, in Piemonte.

Un incidente, apparentemente banale, si è trasformato in una sequenza di tragici sviluppi che hanno coinvolto un addetto alla sicurezza di Sicuritalia, un veicolo Panda e una Fiat Punto, lasciando una comunità sotto shock e un uomo in condizioni critiche.

L’episodio ebbe origine quando la Panda, condotta da un quarantatreenne residente a Caluso, urtò una volpe durante il normale svolgimento del servizio di vigilanza.

Spinto da un istinto compassionevole e dalla volontà di accertarsi delle condizioni dell’animale ferito, l’addetto, in un gesto di inaspettata umanità, decise di scendere dal veicolo per valutare la situazione.

Questa azione, seppur motivata da nobili intenzioni, si rivelò fatale.

Nel momento in cui il quarantatreenne si trovava al di fuori della sua auto, questa, senza controllo, si mosse, precipitando in una scarpata.

La dinamica dell’evento fu poi amplificata dall’impatto di una Fiat Punto, che, impossibilitata a evitare l’ostacolo improvviso, tamponò la Panda in movimento.

La scena che si presentò agli occhi dei primi soccorritori fu di forte impatto: un uomo sbalzato violentemente dall’altra parte della carreggiata, un veicolo danneggiato e una situazione di potenziale pericolo per la fluidità del traffico.

Tra i primi a intervenire figurarono il conducente della Fiat Punto, risultato negativo ai test alcolimetrici, e il sindaco di Valperga, testimone diretto della drammaticità degli eventi.

L’intervento dei Vigili del Fuoco si rivelò cruciale per la messa in sicurezza del tratto stradale e la rimozione dei veicoli incidentati, mentre i Carabinieri hanno avviato un’indagine accurata per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e chiarire le cause dell’incidente.

L’uomo di 43 anni, gravemente ferito, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove lotta per la ripresa.

L’accaduto solleva interrogativi sulla vulnerabilità degli operatori ecologici e della sicurezza stradale, nonché sulla reazione umana di fronte a situazioni inaspettate, anche quando tale reazione porta a conseguenze tragiche.

La comunità piemontese è ora in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del ferito, sperando in una pronta guarigione.