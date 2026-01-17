Tragedia a San Sebastiano Po: Morto Mark, 14 anni, appello per la sicurezza stradale.

La comunità di San Sebastiano da Po è addolorata per la perdita di Mark Ricard Mariut, un giovane di soli quattordici anni la cui vita è stata tragicamente interrotta venerdì 16 gennaio.

L’incidente, avvenuto sulla SP590 in località Abate, ha lasciato un vuoto incolmabile e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale in un’area particolarmente vulnerabile.

Mark, un ragazzo descritto come appassionato di sport e di Formula 1, stava percorrendo a piedi il tratto di strada provinciale per raggiungere la fermata dell’autobus diretto all’Europa Unita di Chivasso.

Un gesto quotidiano, una routine spezzata da un impatto devastante con una Mercedes Classe E guidata da un dirigente d’azienda.

L’urto, violentissimo, ha proiettato il giovane sull’asfalto, nonostante i rapidi soccorsi e le disperate manovre mediche presso l’ospedale Giovanni Bosco di Torino, si sono rivelati vani.

L’episodio non è solo una tragedia personale per la famiglia Mariut e per l’intera comunità, ma solleva interrogativi urgenti sulle condizioni di sicurezza della SP590.

I residenti della zona Abate denunciano da tempo la pericolosità del tratto stradale, caratterizzato da una scarsa visibilità, assenza di illuminazione adeguata, e la mancanza di infrastrutture dedicate alla protezione dei pedoni, come strisce pedonali chiaramente segnalate o dissuasori di velocità.

La segnalazione di Vanessa, una residente, coglie il disagio diffuso: la quotidianità si trasforma in un rischio costante, con automobilisti che sorpassano in prossimità di pedoni, costringendoli a manovre pericolose per evitare collisioni.

L’appello è unanime: una richiesta formale al comune, supportata dalla firma di tutti i residenti, per sollecitare l’intervento della Città Metropolitana.

Le soluzioni proposte spaziano dall’installazione di cartelli stradali lampeggianti e guardrail, fino a un’adeguata illuminazione, elementi imprescindibili per garantire la sicurezza, in particolare dei giovani studenti diretti a scuola.

Questo lutto non può rimanere senza conseguenze.

La comunità di San Sebastiano da Po si trova ora di fronte a una responsabilità collettiva: trasformare il dolore in azione, per evitare che altre vite siano spezzate da una strada che non protegge i suoi cittadini.

Il ricordo di Mark Ricard Mariut deve diventare un monito, un catalizzatore per un cambiamento radicale che renda la SP590 un luogo più sicuro per tutti.

La richiesta di giustizia, in questo momento, si traduce in un’urgente necessità di sicurezza stradale.