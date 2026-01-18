Tragico incidente a San Sebastiano Po: muore studente di 14 anni.

La comunità di San Sebastiano da Po è scossa da un lutto improvviso e straziante: Mark Ricard Mariut, un giovane studente di soli quattordici anni, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nella prima mattinata di venerdì 16 gennaio lungo la strada provinciale 590.

La vicenda, al di là della sua immediatezza emotiva, solleva interrogativi complessi sulla sicurezza stradale, la responsabilità individuale e le dinamiche della vita quotidiana in contesti rurali.

L’incidente, verificatosi in prossimità del chilometro 22, in una zona denominata Abate, ha visto coinvolto un’autovettura Mercedes guidata da un dirigente della Luxottica di Lauriano, residente a Torino.

Le indagini, immediatamente avviate dalle autorità competenti, hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati per omicidio stradale a carico del conducente, in attesa di accertamenti tecnici e ricostruzione esatta della dinamica.

Il giovane Mark, diretto alla fermata dell’autobus per raggiungere la scuola, stava attraversando la strada, a pochi metri dal punto dell’impatto, quando è stato investito.

Il tragico evento si è consumato in un contesto caratterizzato da una sottile linea di banchina, una condizione che accentua la fragilità dei pedoni e rende ogni attraversamento un potenziale pericolo.

La denuncia del conducente, definita “atto dovuto” dalle prime comunicazioni, appare necessaria non solo per il rispetto delle procedure legali, ma anche per permettere l’avvio di una serie di perizie cruciali.

L’analisi della vettura, in particolare, mira a stabilire se fattori meccanici abbiano contribuito all’esito fatale.

Parallelamente, si valutano le condizioni ambientali, la visibilità e la potenziale presenza di altri elementi che possano aver influito sulla capacità di reazione del conducente.

La scena dell’incidente è stata rapidamente presidiata dalla Polizia Stradale, che ha provveduto a effettuare i rilievi necessari e a coordinare le operazioni di soccorso.

Nonostante i tempestivi interventi del personale medico del vicino ospedale San Giovanni Bosco di Torino, i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani.

Il cordoglio della comunità si è manifestato attraverso fiori e luminari posti sul luogo della tragedia.

Il caso di Mark Ricard Mariut non è solo un lutto personale, ma un campanello d’allarme che invita a una riflessione più ampia sulla sicurezza stradale, sulla necessità di infrastrutture adeguate per la protezione dei pedoni, e sulla responsabilità che ogni individuo deve assumersi alla guida di un veicolo, consapevoli che un attimo di distrazione può avere conseguenze irreparabili.

L’indagine mira ora a stabilire con certezza tutti gli elementi di fatto e a chiarire se vi siano state negligenze o violazioni del codice della strada che abbiano determinato questa tragica conclusione.