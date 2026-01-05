GEN_: Fertilità, Identità e Cura: Un Viaggio Profondo

“GEN_”: Un Viaggio al Cuore della Fertilità, dell’Identità e della CuraMartedì 16 dicembre, il Teatrino Civico di Chivasso aprirà le sue porte per un evento di profondo significato: la proiezione del documentario “GEN_” del regista Gianluca Matarrese, un’opera che si propone di esplorare le complesse intersezioni tra medicina, etica, identità e società.

L’iniziativa, promossa dall’associazione “Giuseppe Novello” con il sostegno del Comune di Chivasso, offre un’occasione unica per confrontarsi con tematiche cruciali e spesso silenziose.

Gianluca Matarrese, autore di una filmografia riconosciuta a livello internazionale – con opere presentate e premiate in prestigiosi festival come Venezia, Sundance e Toronto – ha sviluppato un linguaggio cinematografico capace di indagare con sensibilità e profondità le dinamiche umane, i conflitti morali e le trasformazioni sociali del nostro tempo.

“GEN_” si configura come una naturale evoluzione del suo percorso artistico.

Il documentario, un’affascinante coproduzione tra Francia, Italia e Svizzera, pone al centro la figura del dottor Maurizio Bini, endocrinologo presso l’Ospedale Niguarda di Milano.

Bini non è semplicemente un medico, ma un architetto di speranze, un punto di riferimento per individui e coppie che si confrontano con la sfida della procreazione assistita e con il percorso di affermazione di genere.

In un contesto spesso segnato da pregiudizi e limitazioni burocratiche, il suo approccio si distingue per l’umanità, l’empatia e la capacità di creare uno spazio di accoglienza e autodeterminazione.

La serata non si limiterà alla proiezione.

Un dibattito aperto, moderato dal giornalista Marco Bogetto, coinvolgerà Gianluca Matarrese, il dottor Bini e un esperto di endocrinologia, offrendo spunti di riflessione e approfondimento.

Il sindaco Claudio Castello introdurrà l’evento con un saluto istituzionale.

“GEN_” va oltre la cronaca di un’esperienza clinica; è un’esplorazione delle aspirazioni umane più profonde.

Il desiderio di genitorialità, l’urgenza di affermare la propria identità di genere, sono forze motrici universali, che trascendono confini geografici e culturali.

Il film, attraverso le testimonianze dei pazienti di Bini, rivela le difficoltà, le frustrazioni, ma anche le gioie e le speranze che animano chi si trova ad affrontare queste sfide.

L’opera si interroga sulle implicazioni etiche e legali di un approccio medico che mette al centro l’autodeterminazione e il benessere dell’individuo, sollevando interrogativi che riguardano non solo il contesto italiano, ma l’intera comunità globale.

In un’epoca segnata da cambiamenti sociali rapidi e da un crescente dibattito sui diritti civili, “GEN_” si rivela un documento prezioso per comprendere le complesse dinamiche che plasmano la nostra società e per riflettere sul ruolo della medicina e della scienza in un mondo in continua evoluzione.

L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria, contattando i numeri 333/7632452 (Filippo) e 348/7938352 (Franco) fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili.