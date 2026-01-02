NWG e Ashoka: Insieme per un Futuro Sostenibile in Italia

NWG e Ashoka Italia: Un impegno condiviso per un futuro sostenibileNWG Italia e NWG Energia hanno rafforzato il loro ruolo di partner strategici dei Changemaker Days 2025, l’evento organizzato da Ashoka Italia a Milano il 23 ottobre 2025, un’occasione di incontro e ispirazione per chi, come loro, crede in un cambiamento radicale e positivo per il pianeta.

L’iniziativa celebra il decennale della presenza di Ashoka in Italia, un network globale che da quattro decenni identifica, seleziona e sostiene figure chiave dell’innovazione sociale, gli Ashoka Fellows, capaci di affrontare le sfide più urgenti con soluzioni concrete e replicabili.

Ashoka, con il suo approccio bottom-up, riconosce che la vera trasformazione emerge dalle comunità, dal confronto diretto con i bisogni reali e dalla capacità di innovare in modo agile e inclusivo.

L’impegno finanziario di Ashoka Italia, pari a circa due milioni di euro negli ultimi dieci anni, testimonia la fiducia in questi progetti e nel potenziale di chi li realizza.

Claudia Ravera, Responsabile CSR e Sostenibilità di NWG, ha illustrato come l’azienda abbia integrato la sostenibilità ambientale e sociale nel DNA aziendale fin dalla sua nascita.

“Non ci limitiamo a iniziative di CSR o ad adempimenti ESG,” ha spiegato, “ma abbiamo posto al centro la creazione di valore condiviso, promuovendo un modello di business orientato a un impatto positivo e duraturo.

“L’intervento di NWG ha sottolineato la necessità di una collaborazione trasversale tra diversi attori sociali e del mondo economico, un elemento cruciale per affrontare le sfide ambientali e sociali del nostro tempo.

L’azienda si propone come un ecosistema di imprese impegnate a creare un cambiamento sistemico nel mercato energetico italiano, unendo la forza di un approccio imprenditoriale con la responsabilità sociale.

NWG Energia, nata nel 2014, si distingue per il suo impegno a fornire esclusivamente energia proveniente da fonti rinnovabili, senza mai entrare nel mercato del gas.

Questa scelta, codificata nel suo statuto, è parte di una visione più ampia: offrire un’alternativa concreta e accessibile per chi desidera ridurre la propria impronta ecologica e contribuire alla transizione verso un futuro a impatto zero.

L’azienda, Società Benefit e B Corp dal 2016, si è distinta ulteriormente nel 1992 diventando la prima azienda del settore energetico a raggiungere lo status di Azienda Emissioni Zero Nette, una certificazione ottenuta attraverso una verifica indipendente.

La trasparenza è un altro pilastro fondamentale: dal 2020, l’azienda pubblica un report di sostenibilità integrato nel bilancio d’esercizio, redatto secondo gli standard GRI e certificato da KPMG.

L’adozione dell’analisi di doppia materialità nel bilancio, a partire dal 2022, permette di identificare i temi di sostenibilità più rilevanti per l’azienda e i suoi stakeholder.

NWG Italia, attiva dal 2003, si dedica all’efficientamento energetico domestico attraverso l’installazione di tecnologie innovative come i pannelli fotovoltaici.

Con oltre 28.000 impianti installati, l’azienda ha contribuito a sensibilizzare e a educare le famiglie italiane verso un approccio più consapevole dell’energia e dell’ambiente.

Il focus è sulla creazione di valore locale, attraverso una rete di installatori selezionati, e sulla fornitura di prodotti certificati e realizzati in Europa.

NWG Italia è un convinto sostenitore della Carta Solare Europea, un’iniziativa volta a promuovere lo sviluppo dell’industria fotovoltaica.

La partnership con Ashoka Italia rappresenta per NWG non solo un’opportunità di visibilità, ma soprattutto un’affermazione di valori condivisi: l’innovazione, la collaborazione e l’impegno concreto per un futuro più sostenibile per tutti.