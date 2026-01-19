cityfood
martedì 20 Gennaio 2026
Canavese Cronaca

Escursionisti bloccati dalla neve: soccorsi alpini a Ceres

Redazione Ivrea
Immobilizzati da un manto nevoso inatteso sulle pendici che sovrastano Ceres, due escursionisti hanno necessitato del tempestivo intervento dei soccorsi alpini.
L’episodio, accaduto nel pomeriggio, ha evidenziato la repentina e inaspettata intensificazione delle condizioni meteorologiche in alta quota, un promemoria cruciale per chiunque si avventuri in montagna, soprattutto in periodi di transizione stagionale.
La discesa, apparentemente ordinaria, si è trasformata in una sfida inattesa quando i due escursionisti si sono trovati di fronte a una coltre di neve, accumulata rapidamente in poche ore, che ha reso il sentiero inaccessibile e pericolosamente instabile.
La neve non era prevista dalle previsioni meteorologiche, sottolineando l’imprevedibilità del clima montano e la sua capacità di mutare drasticamente in breve tempo.

La difficoltà non risiedeva solo nella presenza della neve, ma anche nella sua natura: una miscela di neve fresca e neve compattata, resa ancora più insidiosa dalla pendenza del terreno.

Questo ha reso le condizioni di aderenza estremamente precarie, aumentando significativamente il rischio di cadute e lesioni.
Consapevoli della pericolosità della situazione e impossibilitati a proseguire in sicurezza, i due escursionisti hanno prontamente attivato il sistema di soccorso, inviando un segnale di richiesta d’aiuto che ha mobilitato immediatamente le squadre di soccorso alpino.

La risposta è stata rapida ed efficiente, testimonianza dell’efficacia del sistema di emergenza montano.
Le operazioni di ricerca e recupero si sono rivelate complesse, data l’impervietà del terreno e le condizioni meteorologiche avverse.
I soccorritori, esperti nella gestione di situazioni di emergenza in alta quota, hanno utilizzato tecniche specialistiche e attrezzature adeguate per raggiungere gli escursionisti in sicurezza.

L’intervento ha richiesto precisione, coordinazione e una profonda conoscenza del territorio montano.
Una volta raggiunti, gli escursionisti sono stati valutati e assistiti sul posto, per poi essere accompagnati a valle in sicurezza.

L’episodio sottolinea l’importanza di una preparazione adeguata prima di affrontare un’escursione in montagna: informarsi sulle previsioni meteorologiche, dotarsi di attrezzatura idonea, comunicare il proprio itinerario a qualcuno e, soprattutto, essere consapevoli dei propri limiti e delle potenziali insidie del territorio.

La montagna, pur offrendo panorami mozzafiato ed esperienze indimenticabili, richiede rispetto, prudenza e una profonda conoscenza dei suoi pericoli.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

