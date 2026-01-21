Gianfranco Amadio, Volpiano in lutto: addio a un instancabile servitore

Gianfranco Amadio, figura cardine della comunità volpianese e anima pulsante dell’asilo “Il Grillo Parlante”, si è spento all’età di 79 anni, lasciando un vuoto incolmabile.

I suoi funerali, celebrati nella chiesa parrocchiale di Volpiano, hanno sancito il passaggio di un uomo profondamente legato al territorio e alla sua evoluzione sociale.

La cremazione, avvenuta a Mappano, ha concluso un capitolo di una vita dedicata al servizio altrui.

Nato a Torino nel 1946, Amadio coniugò la sua attività commerciale, gestendo con passione una rivendita di moto e officina, con un instancabile impegno civile, che lo ha visto protagonista per anni nella vita dell’asilo “Il Grillo Parlante”.

L’istituzione, un pilastro educativo e sociale nato nel 1862 e testimone di profonde trasformazioni storiche – dal trasferimento in corso XI Febbraio al passaggio da Istituto Pubblico di Assistenza a Fondazione nel 2008 – ha beneficiato in modo significativo della sua visione e dedizione.

La sua permanenza nel Consiglio di Amministrazione, iniziata nel 2007, culminò con la presidenza, carica che ricoprì con fervore dal 2013 fino al novembre 2024, quando, con un commosso addio nella sala “Maria Foglia” del Consiglio comunale, lasciò il testimone a Lucia Luongo.

Questi diciassette anni non furono solo una gestione amministrativa, ma un percorso di profonda immersione nel mondo dell’infanzia, un continuo dialogo con educatori, genitori e bambini, orientato a garantire un ambiente di crescita sereno e stimolante.

L’eredità di Amadio trascende i bilanci e le delibere.

È l’eredità di un uomo capace di ascolto empatico, di problem-solving pragmatico e di una profonda umanità che si è manifestata nella cura dei dettagli, nella disponibilità all’ascolto e nel sostegno concreto alle famiglie.

L’asilo lo ricorda come un punto di riferimento imprescindibile, un custode appassionato dei valori fondanti dell’istituzione, capace di interpretare le sfide del presente senza rinnegare la sua storia.

Oltre all’impegno diretto con l’asilo, Amadio si è distinto anche in altri ambiti della vita volpianese, come vicepresidente dell’Associazione Commercianti “Coprem” e membro degli Indipendenti Volpianesi, un movimento politico legato al sindaco Giovanni Panichelli.

Tuttavia, la sua vera passione è stata sempre l’azione sociale, un tratto distintivo che ha plasmato la sua identità civica e che ha contribuito a definire il volto di Volpiano.

La sua figura, ora un prezioso esempio per le generazioni future, resta impressa nella memoria collettiva come simbolo di dedizione, generosità e amore per la comunità.