Rettore di Loreto ferito: soccorso alpino in azione

Forno Alpi Graie: un incidente in montagna mette a rischio il rettore del Santuario di LoretoUn delicato intervento di soccorso alpino, che ha visto la complice collaborazione tra squadre a terra e mezzi aerei, si è concluso oggi a Forno Alpi Graie, una frazione del Comune di Groscavallo, nelle province di Torino e Verbano-Cusio-Ossola.

L’evento, precipitato in un contesto montano già di per sé impegnativo, ha visto coinvolto Don Sergio Messina, rettore del celebre Santuario di Loreto, riportando lesioni che ne hanno richiesto il ricovero ospedaliero.

L’allarme è giunto alla centrale operativa del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese intorno alle ore 12:30.

La richiesta di soccorso era urgente: il rettore, impegnato in una discesa verso l’abitato, era scivolato su una superficie ghiacciata, subendo una caduta che ha provocato una sospetta frattura al femore.

La difficoltà del terreno e le condizioni meteorologiche avverse hanno reso immediato l’attivazione di un intervento coordinato, che ha incluso l’impiego dell’elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte.

La complessità della situazione è stata acuita dalla conformazione del territorio alpino, caratterizzato da ripidi pendii e una fitta vegetazione.

L’elisoccorso, a causa della densità della boscaglia e della pendenza del versante, ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a circa cento metri di dislivello al di sotto del punto dell’incidente, rendendo necessario un approccio a piedi da parte di soccorritori e personale sanitario.

Giunti sul luogo dell’incidente, le squadre hanno provveduto alla stabilizzazione e all’immobilizzazione del ferito, seguendo protocolli specifici per lesioni traumatiche agli arti inferiori.

L’innalzamento della temperatura e l’intensificarsi delle precipitazioni hanno, tuttavia, reso impraticabile il volo diretto verso una struttura ospedaliera.

Questa evoluzione meteorologica ha costretto l’elicottero a procedere verso Ceres, una località più accessibile, dove è stata organizzata una fase di trasbordo via terra.

Don Sergio Messina, dopo essere stato assistito e preparato per il trasporto, è stato quindi trasferito a valle e imbarcato su un’ambulanza.

Il successivo trasferimento all’ospedale di Ceres, nuovamente a bordo dell’elicottero, ha sancito la conclusione di un intervento delicato, che ha messo in luce l’importanza della preparazione e della collaborazione tra le diverse componenti del sistema di soccorso alpino.

Il rettore è stato ricoverato in codice giallo, in attesa di ulteriori accertamenti e cure.

L’episodio richiama l’attenzione sulla necessità di valutare attentamente le condizioni meteorologiche e le caratteristiche del terreno prima di intraprendere escursioni in montagna, anche per chi, come Don Sergio, è abituato a muoversi in ambienti naturali.