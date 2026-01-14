Tragico incidente autostradale: vigilanza ferito gravemente

Nella notte tra sabato 10 e domenica 11 gennaio, un tragico evento ha scosso il tratto autostradale 460, tra Salassa e Valperga, ponendo drammaticamente in luce le conseguenze di gesti compassionevoli e la fragilità umana di fronte alla dinamica stradale.

Un operatore di vigilanza, impegnato nel suo turno di lavoro a bordo di una Fiat Panda della Sicuritalia, si è trovato coinvolto in una serie di eventi inaspettati, culminati in un impatto violento e ferite gravissime.

Secondo le ricostruzioni preliminari, l’operatore, un uomo di 34 anni residente a Caluso, avrebbe investito un animale selvatico – una volpe – in piena notte.

Spinto da un impulso di umanità e dalla necessità di verificare le condizioni dell’animale, ha deciso di scendere dal veicolo, un gesto che, pur nobile, si è rivelato fatale.

L’oscurità, la velocità e la scarsa visibilità hanno contribuito a creare una situazione pericolosa, in cui un’altra autovettura, una Fiat Punto proveniente in direzione opposta, non è riuscita ad evitare l’auto della vigilanza ferma sulla carreggiata.

L’impatto è stato di forte intensità.

La Panda è stata catapultata fuori strada, finendo nella scarpata, mentre l’operatore, sbalzato violentemente, ha subito lesioni gravissime, con un trauma cranico e fratture multiple.

La scena è stata immediatamente percepita da altri automobilisti, che si sono prontamente fermati per prestare soccorso, segnalando l’accaduto ai servizi di emergenza.

Un complesso intervento di soccorso, coordinato tra diverse squadre specializzate, ha visto il rapido dispiegamento di personale della Croce Bianca di Valperga, della Croce Blu di Ivrea, dei vigili del fuoco di Rivarolo Canavese e di pattuglie dei carabinieri di Cuorgnè e Ivrea.

La rapidità di intervento è stata cruciale per stabilizzare il ferito e prepararlo al trasporto urgente in elisoccorso presso l’ospedale CTO di Torino, in condizioni critiche.

L’alcol test eseguito al conducente della Fiat Punto, un giovane di San Colombano Belmonte, si è rivelato negativo, confermando la sua immediatezza nel fermarsi e offrire assistenza all’uomo investito.

L’episodio solleva importanti riflessioni sulla responsabilità individuale, sulla sicurezza stradale, e sulla delicata interazione tra l’azione umana e il contesto ambientale, evidenziando come anche un gesto compassionevole possa trasformarsi in una tragedia in un ambiente caratterizzato da dinamiche complesse e imprevedibili.

L’evento getta inoltre ombre sulla necessità di una maggiore consapevolezza dei rischi connessi all’intervento su strade trafficate, anche con le migliori intenzioni.