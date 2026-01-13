Torino Film Festival: voci, emozioni e riflessioni al cinema

## Torino Film Festival: Un Mosaico di Voci e VisioniIl 43° Torino Film Festival si è concluso celebrando un panorama cinematografico ricco di stimoli e profondo significato.

Le giurie, composte da figure di spicco del mondo del cinema, hanno premiato opere che, in modi diversi, esplorano le complessità dell’esperienza umana, le ferite della società e la potenza dell’arte come specchio e strumento di cambiamento.

Il Gran Premio per il Concorso Lungometraggi è andato a “The Garden of Earthly Delights” di Morgan Knibbe, un’opera che, con la sua estetica ricercata e la sua narrazione suggestiva, ha catturato l’attenzione della giuria, evidenziando una capacità unica di evocare atmosfere oniriche e interrogare la condizione esistenziale.

Il Premio Speciale della Giuria è stato assegnato a “Ida Who Sang So Badly Even the Dead Rose Up and Joined Her in Song” di Ester Ivakič, un titolo provocatorio che nasconde una profonda riflessione sulla voce, il dolore e la resilienza, capace di scuotere e commuovere.

Marianne Métivier si è distinta con la miglior sceneggiatura per “Ailleurs la nuit”, un’opera che, a quanto pare, dipinge un quadro vivido e complesso di un’umanità in bilico tra luce e ombra.

Le performance attoriali di Sadie Scott e Maria Wróbel sono state riconosciute per la loro intensità e autenticità, dimostrando la forza del cinema come veicolo di espressione artistica e veicolazione di emozioni.

Il Concorso Documentari ha visto trionfare “Seeds” di Brittany Shyne, un film che, con immagini potenti e toccanti, ha denunciato l’ipocrisia e le ingiustizie che gravano sulle comunità più vulnerabili.

“Coexistence, My Ass!” di Amber Fares, premiato con un riconoscimento speciale, ha saputo affrontare temi delicati con un approccio ironico e pungente, offrendo una prospettiva originale su una tragedia.

Un plauso particolare è andato a Pippo Delbono per “Bobò”, un’opera che, con la sua saggezza apparentemente folle, invita a una riflessione profonda sulla natura umana.

Nel Concorso Cortometraggi, “What Have You Done, Zarina?” di Camila Sagyntkan ha commosso e colpito per la sua sensibilità e coraggio nel raccontare la storia di una giovane vittima di violenza e ingiustizia sociale.

“175” di Sepehr Nosrati ha offerto una visione dinamica e provocatoria sul tema dell’immigrazione, mentre “Fin” di Ward Kayyal ha tradotto con sintesi emozionante il dramma palestinese, un racconto di guerra e quotidianità intrecciate.

Il Premio FIPRESCI, riconoscimento prestigioso attribuito dalla Federazione Internazionale della Stampa Cinematografica, è andato a “The Anatomy of the Horses” di Daniel Vidal Toche, un’opera poetica e visiva che riflette sulla natura ciclica della rivoluzione e sulla liberazione interiore, attingendo a suggestioni provenienti dalla cultura indigena e dall’opera di Eadweard Muybridge.

Il Torino Film Festival, sostenuto da un ampio network di partner istituzionali, aziendali e culturali, si conferma un punto di riferimento essenziale per il cinema indipendente e d’autore, un palcoscenico per voci nuove e prospettive originali, un luogo di incontro e dialogo tra artisti, professionisti e appassionati.

La manifestazione continua a perseguire i suoi obiettivi di promozione della cultura cinematografica, di sostegno alla produzione indipendente e di sensibilizzazione su temi sociali e ambientali, consolidando il suo ruolo di motore di innovazione e di cambiamento nel panorama culturale italiano ed europeo.