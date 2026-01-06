Agliè omaggia Franco Marchiando: 40 anni di foto e impegno civico

Ad Agliè, un omaggio a Franco Marchiando: quarant’anni di memoria catturata e impegno civicoSabato 13 dicembre 2025, Agliè ha celebrato Franco Marchiando, figura emblematica del paese, in un evento che ha intrecciato il culmine della sua carriera professionale con un significativo passo verso il pensionamento.

La cerimonia ha riconosciuto non solo i suoi quarant’anni di attività fotografica, ma anche il suo contributo come ex consigliere comunale e pilastro dell’associazionismo locale.

L’occasione ha segnato la chiusura de “La Bottega della Foto”, un’istituzione che per generazioni ha custodito l’effimero e il duraturo, ritraendo i volti, narrando le storie e preservando i ricordi della comunità alladiese, diventando al contempo un elemento vitale del tessuto commerciale locale.

“Questo riconoscimento è un dono inaspettato e profondamente commovente,” ha dichiarato Marchiando, rivolgendosi al sindaco Marco Succio e all’intera amministrazione.

“Voglio condividerlo con mia moglie Rita Querio, la cui presenza e supporto sono stati essenziali fin dal primo giorno.

La fotografia, per noi, è più di una professione; è una forma di testimonianza, un archivio visivo della vita che scorre, delle generazioni che si succedono e delle trasformazioni che plasmano il nostro territorio.

Speriamo che il nostro lavoro abbia contribuito a costruire una memoria collettiva, un patrimonio immateriale per le future generazioni.

“La storia di Franco Marchiando è profondamente radicata nel Canavese.

Nato a Pont Canavese nel 1958, il suo percorso professionale è iniziato precocemente, animato da una passione inestinguibile.

“Ho mosso i primi passi nel mondo della fotografia a dodici anni, frequentando lo studio di Dario Villa a Cuorgnè,” ricorda.

“Villa fu un mentore eccezionale, un maestro rigoroso e un amico prezioso, la cui assenza sentiamo ancora profondamente.

” Nel 1985, la visione di creare un proprio laboratorio ad Agliè si è concretizzata, dando vita a “La Bottega della Foto”, che ben presto trascende i confini locali per diventare un punto di riferimento per un’area più ampia.

L’impegno di Marchiando non si è limitato alla fotografia.

La sua sensibilità civica lo ha portato a impegnarsi attivamente nella vita politica e culturale del paese.

Eletto consigliere comunale per due legislature (2004-2009 e 2014-2019), ha contribuito significativamente al processo decisionale e alla realizzazione di progetti per il miglioramento della comunità.

La sua passione per la cultura lo ha portato a fondare e animare associazioni come il “Concorso di Poesia Alladium” e “Nuova Agliè”, di cui ha coordinato l’attività.

L’attenzione alla dimensione globale si manifesta nella collaborazione con il Gruppo Operativo Missionario “Nyaatha Irene”, che lo vede protagonista di iniziative di solidarietà e progetti umanitari in Tanzania, dimostrando un impegno costante verso un mondo più giusto e solidale.

L’eredità di Franco Marchiando è quindi un mosaico di talento artistico, dedizione civica e profonda umanità, un patrimonio inestimabile per Agliè e per l’intero Canavese.