Aldo Buratto, 50 anni al servizio di Ciriè: omaggio solenne

Ciriè rende omaggio ad Aldo Buratto: un’epoca di servizio e memoria istituzionale.

Cerimonia solenne in Consiglio Comunale per celebrare un percorso amministrativo senza precedenti.

La città di Ciriè ha voluto dedicare un momento di profonda riconoscenza ad Aldo Buratto, figura cardine della sua storia politica e amministrativa.

La celebrazione, svoltasi giovedì 18 dicembre durante una sessione del Consiglio Comunale, ha sancito un traguardo straordinario: cinquant’anni di dedizione ininterrotta al servizio pubblico, un’eredità che incide profondamente nella memoria collettiva della comunità.

Aldo Buratto, nato nel 1943, ha intrapreso il suo percorso nella vita pubblica nel lontano 2023, testimoniando e contribuendo attivamente alle trasformazioni che hanno plasmato Ciriè nel corso di mezzo secolo.

La sua carriera, costellata di incarichi istituzionali di rilievo, culmina con la carica di vicesindaco, ruolo che lo ha visto operare in prima linea per il bene della città.

Il suo impegno si è esteso anche a livello provinciale, come consigliere, nei primi anni del nuovo millennio.

Il sindaco Loredana Devietti, nel suo discorso, ha sottolineato la rarità e il valore di una tale continuità nel servizio pubblico, definendola un patrimonio inestimabile per la città.

Ha collegato questo anniversario a un altro momento significativo per Ciriè: la celebrazione dei suoi 120 anni di esistenza come città, evidenziando come entrambi i traguardi si intreccino per delineare un quadro complesso e ricco di storia.

L’iniziativa è nata da un’occasione di riflessione, condivisa anche con il consigliere Luca Milone, che ha portato alla luce l’eccezionalità del percorso di Buratto.

La cerimonia, tenutasi nella sala consiliare di Palazzo D’Oria, è stata un’occasione per ripercorrere tappe fondamentali dell’evoluzione amministrativa di Ciriè, una città profondamente mutata dagli anni Settanta ad oggi.

Buratto, visibilmente commosso, ha espresso la sua gratitudine all’amministrazione comunale e al Consiglio per il riconoscimento, sottolineando come questo gesto ravviva ricordi e momenti significativi di una lunga esperienza dedicata al servizio della comunità.

Il sindaco Devietti ha concluso la cerimonia ribadendo la profonda gratitudine della città, definendo l’evento come un gesto simbolico che celebra non solo una carriera politica di successo, ma anche la memoria storica di Ciriè, una città che ha visto crescere e maturare un uomo e un amministratore esemplari.

Il riconoscimento rappresenta un monito e un esempio per le future generazioni, un invito a coltivare il senso di appartenenza e la responsabilità civica per costruire un futuro migliore.