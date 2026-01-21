Borgofranco d’Ivrea resta senza ufficio postale per quasi due mesi

Stop ai servizi in via Marini per lavori, disagi e alternative per i residenti.

L’ufficio postale di Borgofranco d’Ivrea, in via Marini 38, resterà chiuso dal 23 gennaio fino al 17 marzo 2026 per consentire l’avvio dei lavori del Progetto Polis, l’intervento nazionale di Poste Italiane che mira a trasformare gli sportelli dei piccoli comuni in punti di accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione e moderni centri di cittadinanza.

La sospensione del servizio comporta un fermo temporaneo di tutte le operazioni in loco, compreso il servizio Bancomat, che rimarrà inattivo per l’intero periodo dei lavori. Per limitare i disagi, Poste Italiane ha indicato due uffici alternativi a cui rivolgersi: quello di Montalto Dora in via G. Mazzini 18, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 (sabato 8.20-12.45), e l’ufficio di Ivrea in piazza Freguglia 15, che osserva orari più estesi con apertura fino alle 19.05 nei giorni feriali.

Presso questi sportelli sarà possibile non solo svolgere le operazioni postali ordinarie, ma anche ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza e gestire pratiche legate a conti e libretti che richiedono sportello dell’ufficio di radicamento.

Il Progetto Polis non si limita a una semplice ristrutturazione edile, ma mira a far diventare l’ufficio postale di Borgofranco una “Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale”, in grado di offrire servizi avanzati come il supporto alla richiesta del passaporto, della carta d’identità e di altri strumenti digitali della PA.

Salvo imprevisti, la riapertura dell’ufficio è attesa per mercoledì 18 marzo 2026, con attrezzature e servizi rinnovati.