Canavese: Interruzioni Stradali e Nuovi Investimenti per la Mobilità

Mobilità Canavese: Interruzioni Stradali e Innovamenti Infrastrutturali per il Futuro del TerritorioLa Città Metropolitana di Torino, nell’ottica di un costante miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo infrastrutturale del Canavese, ha disposto una serie di temporanee limitazioni alla viabilità provinciale, necessarie per l’esecuzione di cruciali interventi di edilizia privata e potenziamento della rete idrica.

Queste modifiche, benché temporanee, rappresentano un investimento strategico per il futuro del territorio, mirato a garantire sicurezza, efficienza e sostenibilità.

Intervento in SP 263 a Piverone: Sostegno alla Costruzione Privata e Fluidità del TrafficoA partire dal 7 gennaio 2026, la Strada Provinciale 263 nel Comune di Piverone subirà una sospensione totale del transito lungo un tratto specifico, compreso tra il chilometro 5+510 e il chilometro 5+514.

Questa interruzione, protratta fino al 2 marzo 2026, è resa necessaria per l’installazione di una gru, elemento fondamentale per un cantiere edile privato.

L’intervento, pur limitando temporaneamente l’accessibilità, è parte integrante di un processo di sviluppo edilizio che contribuisce alla crescita economica locale.

La riapertura della SP 263 avverrà non appena i lavori saranno completati, con l’obiettivo di minimizzare l’impatto sulla mobilità.

Un percorso alternativo, opportunamente segnalato, garantirà la continuità del transito.

Lavori alla Rete Idrica in SP 36 a San Ponso: Un Nuovo Acquedotto per la ComunitàUn intervento di maggiore durata è previsto in SP 36, nell’abitato di San Ponso, dove la strada provinciale di Salassa rimarrà chiusa dal 12 gennaio al 30 aprile 2026, dalle 8:00 alle 17:00.

Questo significativo periodo è dedicato alla posa di una nuova condotta idrica, un investimento cruciale per l’ammodernamento della rete e il miglioramento dell’approvvigionamento idrico del territorio.

La nuova infrastruttura promette di incrementare l’affidabilità del servizio e di rispondere al meglio alle esigenze future della comunità.

Pur essendo temporaneamente interrotta, la SP 36 vedrà il proprio valore incrementato grazie a questa importante opera di ammodernamento.

I residenti della zona interessata saranno esentati dal divieto di transito.

La conclusione dei lavori determinerà una riapertura anticipata della strada, a testimonianza dell’impegno costante per ridurre al minimo i disagi.

Le deviazioni saranno chiaramente indicate tramite segnaletica dedicata.

Impegno Continuo per la Mobilità CanaveseLa Città Metropolitana di Torino ribadisce il proprio impegno a garantire una mobilità efficiente e sicura nel Canavese, attraverso un costante monitoraggio delle infrastrutture e un piano di interventi mirati a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

La collaborazione con i comuni e la segnalazione preventiva di eventuali limitazioni sono elementi chiave di questa strategia, volta a minimizzare l’impatto dei lavori e a favorire una transizione fluida per tutti gli utenti della strada.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti saranno disponibili attraverso i canali ufficiali della Città Metropolitana.