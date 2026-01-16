Canavese: Lavori in Strada, Disagi e Percorsi Alternativi

Interventi Infrastrutturali nel Canavese: Aggiornamenti e Percorsi Alternativi per la ViabilitàLa Città Metropolitana di Torino ha comunicato una serie di interventi programmati sulle strade provinciali del Canavese, che impatteranno significativamente la viabilità nei comuni di Foglizzo e Ozegna.

Questi interventi, mirati a migliorare la resilienza del territorio e l’infrastruttura di servizi essenziali, richiedono temporanee interruzioni del traffico, con conseguenti riorganizzazioni degli spostamenti.

Foglizzo: Rafforzamento della Gestione Idrica e Mitigazione del Rischio AllagamentiA Foglizzo, la chiusura della Strada Provinciale 85 di Caluso, originariamente prevista per un periodo limitato, è stata estesa fino a venerdì 16 gennaio.

L’area interessata, compresa tra i chilometri 0+140 e 0+163, è oggetto di un’opera cruciale: la realizzazione di un canale scolmatore.

Questo intervento non si limita a una semplice manutenzione, ma rappresenta un investimento strategico per la gestione delle acque bianche.

Il canale, una volta completato, consentirà una raccolta e canalizzazione più efficiente delle acque piovane, riducendo drasticamente il rischio di allagamenti, un problema sempre più pressante in un contesto di cambiamenti climatici e eventi meteorologici estremi.

L’opera si inserisce in un piano più ampio di adeguamento del sistema idrico provinciale, volto a garantire una maggiore sicurezza per le comunità locali.

Ozegna: Interventi per l’Allacciamento alla Rete del Gas NaturaleA Ozegna, lunedì 19 gennaio, dalle ore 8:00 alle 18:00, sarà temporaneamente interrotta la Strada Provinciale 51 di Ciconio, all’altezza del chilometro 2+160.

Questa interruzione è essenziale per permettere l’allacciamento di nuove utenze alla rete del gas naturale.

Un’opera di questa natura, sebbene di durata limitata, è fondamentale per garantire l’approvvigionamento energetico e il comfort abitativo delle famiglie e delle attività commerciali della zona.

L’intervento dimostra l’impegno della Città Metropolitana nel sostenere lo sviluppo socio-economico del territorio, assicurando l’accesso a risorse essenziali.

Mobilità Alternativa e Suggerimenti per gli UtentiLa Città Metropolitana di Torino ha predisposto percorsi alternativi e diversificati per minimizzare l’impatto sulle attività quotidiane degli automobilisti.

Questi percorsi sono opportunamente segnalati con apposita segnaletica temporanea.

Si raccomanda vivamente agli utenti di prestare la massima attenzione alla segnaletica presente sul posto e di pianificare i propri spostamenti in anticipo, tenendo conto delle modifiche alla viabilità.

È consigliabile consultare il sito web della Città Metropolitana o utilizzare applicazioni di navigazione in tempo reale per ottenere informazioni aggiornate sul traffico e sui percorsi alternativi suggeriti.

La collaborazione da parte degli utenti è fondamentale per garantire la fluidità del traffico e la sicurezza di tutti durante i lavori.