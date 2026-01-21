Feletto al Futuro: Innovazione Digitale e Cittadinanza Attiva

Feletto: Un Comune al Futuro – Innovazione Digitale e Cittadinanza AttivaFeletto intraprende un percorso ambizioso di trasformazione digitale, proiettandosi verso un modello di amministrazione pubblica più efficiente, trasparente e partecipativa.

L’iniziativa, che va ben oltre una semplice implementazione di nuovi strumenti tecnologici, rappresenta una vera e propria filosofia orientata a rafforzare il legame tra l’ente pubblico e i cittadini, promuovendo una governance più inclusiva e reattiva alle esigenze del territorio.

Il cuore di questa evoluzione risiede nell’introduzione di un sistema intelligente basato sull’intelligenza artificiale, destinato a rivoluzionare il modo in cui i cittadini comunicano con il Comune.

L’obiettivo primario è superare la dipendenza dai social media come canale preferenziale per le segnalazioni, un metodo spesso caratterizzato da inaffidabilità, mancanza di tracciabilità e potenziale disinformazione.

Il nuovo sistema mira a fornire un mezzo di comunicazione certificato, sicuro e accessibile, garantendo ai cittadini la certezza della ricezione e l’elaborazione delle loro segnalazioni.

L’applicazione dedicata, sviluppata in sinergia con un’azienda specializzata, consentirà l’invio di messaggi testuali e fotografici, arricchiti dalla geolocalizzazione precisa.

Questa funzionalità si rivela cruciale per la Polizia Municipale, facilitando interventi mirati in caso di problematiche urbane, manutenzione stradale e contrasto all’abbandono dei rifiuti.

L’integrazione con la piattaforma “App Io” amplierà ulteriormente le possibilità di interazione, offrendo un ventaglio di servizi digitali a disposizione dei cittadini.

L’ambizione del Comune di Feletto non si limita alla sola applicazione per le segnalazioni.

Un piano più ampio di digitalizzazione del municipio è in corso, finanziato da un contributo europeo di 210.000 euro.

Questo investimento strategico comprende la cablatura dell’edificio con la fibra ottica, garantendo una connettività Internet ad alta velocità, e il rinnovamento completo delle infrastrutture informatiche.

L’upgrade delle reti interne, con un server centrale che favorisce lo smart working e l’accesso remoto, non solo aumenta la sicurezza dei dati ma anche ottimizza l’efficienza operativa e riduce l’impatto ambientale legato all’uso della carta.

Il progetto, che guarda al futuro, include anche la transizione verso le nuove carte d’identità, a partire dal 2026, con un’attenzione particolare alla semplificazione delle procedure per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Questo impegno dimostra la volontà del Comune di Feletto di costruire un’amministrazione pubblica moderna, inclusiva e attenta alle esigenze di tutti i cittadini, promuovendo una vera e propria cittadinanza attiva e responsabile.

L’innovazione tecnologica, in questo contesto, si configura come un potente strumento per rafforzare il tessuto sociale e migliorare la qualità della vita nell’intera comunità.