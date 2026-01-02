Gran Paradiso: Rinnovato il Personale, Futuro Più Sostenibile

Un Respiro di Sostenibilità: Il Parco Nazionale del Gran Paradiso Rinnova le Sue Risorse UmaneUn’iniezione di vitalità e un’opportunità cruciale per la salvaguardia del territorio alpino: il Parco Nazionale del Gran Paradiso, custode di un patrimonio naturale di inestimabile valore, potrà finalmente contare su un potenziamento significativo del proprio personale.

L’approvazione della Legge di Bilancio 2024, con particolare riferimento agli articoli 864, 865 e 866 dell’articolo 1, segna una svolta per l’ente parco, liberandolo da vincoli assunzionali che ne avrebbero compromesso la capacità operativa.

L’autorizzazione all’assunzione di sei nuove unità di personale a tempo indeterminato non è un mero dettaglio burocratico, ma una misura strategica che riconosce il ruolo imprescindibile del Parco nel contesto nazionale.

Si tratta di un mix di figure professionali essenziali: cinque specialisti amministrativi e tecnici (tra cui quattro funzionari e un assistente), e un collaboratore destinato al supporto del personale di sorveglianza, a compensazione dei pensionamenti previsti per il 2025.

Questo intervento legislativo si configura come una deroga mirata a un quadro normativo complesso, che altrimenti avrebbe impedito all’Ente Parco di reagire tempestivamente alle necessità emergenti.

L’impatto di tale limitazione avrebbe inciso profondamente sulla capacità di svolgere attività fondamentali quali il monitoraggio costante dell’ecosistema alpino, la protezione della biodiversità – un vero e proprio scrigno di specie endemiche e vulnerabili – la ricerca scientifica avanzata per comprendere e mitigare gli effetti del cambiamento climatico, e la divulgazione di conoscenza al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della conservazione ambientale.

L’arricchimento del team del Parco rappresenta un investimento diretto nel futuro del territorio.

Il personale in entrata non solo garantirà la continuità delle attività consolidate, ma permetterà di affrontare nuove sfide legate alla gestione del patrimonio naturale e alla promozione di un turismo sostenibile, in linea con i principi di un’economia circolare e rispettosa dell’ambiente.

Il Presidente del Parco Nazionale del Gran Paradiso, Mauro Durbano, ha espresso profonda gratitudine ai protagonisti dell’iter parlamentare, riconoscendo il contributo determinante della senatrice Nicoletta Spelgatti, promotrice dell’emendamento, e dell’onorevole Alessandro Giglio Vigna, per il sostegno costante dimostrato.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, al Sottosegretario Claudio Barbaro e al Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, per aver recepito le esigenze operative dell’Ente.

La norma introdotta offre inoltre una maggiore flessibilità procedurale, consentendo al Parco di attingere a graduatorie esistenti o indirettamente nuovi concorsi pubblici, superando le rigidità delle procedure di mobilità.

Questa agilità amministrativa permetterà di accelerare i tempi e di rispondere in modo più efficace alle necessità organizzative, assicurando una gestione ottimale del territorio e una tutela proattiva del suo inestimabile patrimonio naturale.

In definitiva, si tratta di un passo avanti cruciale per garantire la sostenibilità e la resilienza del Parco Nazionale del Gran Paradiso, un gioiello del patrimonio italiano e un esempio virtuoso di conservazione ambientale.