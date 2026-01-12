Ivrea, tappe olimpiche: la Fiamma Olimpica illumina il Piemonte

Ivrea, custode di storia e testimone di speranza: la Fiamma Olimpica si accende nel cuore del PiemonteMartedì 13 gennaio, Ivrea si veste di festa e si erge a palcoscenico di un evento di portata internazionale: l’attesa Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026.

Dalle prime luci del mattino, con il suo arrivo previsto alle 08:15 e la permanenza fino alle 09:30, la città si trasformerà in un mosaico di emozioni, accogliendo una delle 37 tappe che, partendo da Olimpia il 26 novembre 2025, culmineranno il 6 febbraio 2026 con l’epica accensione del braciere allo Stadio San Siro.

La tappa eporediese, un percorso simbolico che intreccia storia, cultura e spirito olimpico, sarà affidata a una staffetta composta da 19 tedofori e tedofore, portatori di un messaggio di pace, unità e superamento.

L’itinerario, accuratamente studiato per valorizzare il patrimonio architettonico e paesaggistico di Ivrea, si svilupperà attraverso arterie cruciali della città, da Via Jervis, crocevia pulsante di attività, a Corso Nigra, testimone di secoli di storia, per poi proseguire lungo Corso Garibaldi, cuore commerciale ed economico, fino a Corso Vercelli, porta d’accesso a nuove prospettive.

Il percorso toccherà anche Via Guarnotta, Via Arduino, Via Palestro e Corso Massimo d’Azeglio, offrendo scorci suggestivi e momenti di intenso coinvolgimento emotivo per i presenti.

Ma la Fiamma Olimpica non si limita a Ivrea: il suo viaggio proseguirà verso Biella e il Sacro Monte di Oropa, luogo di profonda spiritualità e bellezza naturale, per poi abbracciare Vercelli, Casale Monferrato e giungere a Novara, tessendo un filo di speranza e condivisione attraverso le province del Piemonte.

La presenza della Fiamma Olimpica, tuttavia, comporterà temporanee limitazioni alla circolazione veicolare.

Per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell’evento, saranno previsti blocchi temporanei, della durata massima di 15 minuti, in alcune delle principali intersezioni cittadine: Via Jervis, Via Torino, Corso Nigra, Corso Garibaldi, Corso Massimo d’Azeglio e Corso Vercelli.

Queste interruzioni, seppur limitate nel tempo, rappresentano un piccolo sacrificio per accogliere un evento di tale portata.

L’Amministrazione Comunale, con un appello sentito, invita i cittadini a partecipare attivamente alla celebrazione, invitandoli a prestare attenzione alla segnaletica, a seguire le indicazioni del personale di supporto e, ove possibile, a pianificare gli spostamenti con anticipo, al fine di minimizzare eventuali disagi.

Questo evento non è solo un passaggio di una fiamma, ma un’occasione per rinsaldare il senso di comunità, per celebrare i valori olimpici di perseveranza, amicizia e rispetto, e per proiettare Ivrea in un contesto di visibilità e prestigio internazionale.

È un momento per onorare la storia, abbracciare il presente e guardare al futuro con rinnovata fiducia e ottimismo.