Lanzo Torinese: una stazione meteo per proteggere il territorio

Lanzo Torinese rafforza la sua resilienza con un sistema di monitoraggio ambientale avanzato: una stazione meteorologica professionale per una comunità più informata e protetta.

L’impegno di un Comune verso la sicurezza e la sostenibilità del proprio territorio si manifesta spesso attraverso investimenti strategici nella raccolta e nell’analisi dei dati.

In questo spirito, Lanzo Torinese ha inaugurato una nuova stazione meteorologica, collocata in piazza Peradotto, un tassello fondamentale per migliorare la comprensione delle dinamiche ambientali locali e per potenziare le capacità di risposta a eventi atmosferici avversi.

Questa iniziativa non si configura come un semplice adeguamento tecnologico, ma come un elemento chiave di una visione più ampia volta a costruire una comunità più resiliente e consapevole.

La stazione, parte integrante del Progetto Stazioni Meteo per i Comuni del Piemonte, si distingue per la sua strumentazione di alta precisione, Davis Vantage Pro2, capace di fornire misurazioni continue e affidabili di parametri vitali come temperatura, precipitazioni, velocità e direzione del vento, umidità relativa e pressione atmosferica.

La sua ubicazione, a 490 metri sopra il livello del mare, permette una lettura significativa delle condizioni microclimatiche tipiche delle aree montane.

L’implementazione del sistema è frutto di una collaborazione sinergica tra diverse realtà: Torino Meteo, che fornisce l’infrastruttura di rete e l’expertise tecnica, e Andrea Vuolo, meteorologo e divulgatore scientifico con esperienza consolidata presso Rai Meteo e stretto collaboratore dell’Aeronautica Militare e della Protezione Civile nazionale.

La sua competenza assicura l’integrazione dei dati raccolti all’interno di un contesto più ampio di monitoraggio regionale e nazionale.

Il Sindaco Fabrizio Vottero ha sottolineato come questa stazione rappresenti un investimento nel futuro, non solo per la sua capacità di fornire dati in tempo reale, ma soprattutto per la creazione di una “banca dati storica” che, accumulandosi nel tempo, permetterà di affinare la comprensione delle tendenze climatiche locali, ottimizzare la pianificazione urbana, migliorare la gestione delle emergenze idrogeologiche e garantire una tutela ambientale più efficace.

La capacità di interpretare i segnali del territorio è direttamente proporzionale alla qualità dei dati a disposizione.

L’Assessore all’Ambiente e alla Protezione Civile, Paolo Gisolo, ha riaffermato l’importanza di questa iniziativa, sottolineando come i dati raccolti saranno resi pubblici e integrati nella rete di Torino Meteo, promuovendo la trasparenza e la condivisione delle informazioni.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Andrea Vuolo e a Nuccio Nardo per il loro contributo nella realizzazione del supporto strutturale della stazione.

La stazione meteorologica è ora pienamente operativa e accessibile a tutti i cittadini e alle istituzioni attraverso il portale dedicato di Torino Meteo, fornendo uno strumento prezioso per la conoscenza, la prevenzione e la gestione proattiva dei rischi ambientali, contribuendo attivamente alla costruzione di un futuro più sicuro e sostenibile per Lanzo Torinese e per la sua comunità.

Si tratta di un passo avanti significativo verso un modello di governance territoriale basato sui dati e sull’innovazione.